Por Luiz Carlos Sanfelice | 31 de janeiro de 2025

Capítulo XIII – Continuação… 9

Vamos examinar, individualmente, cada um dos 3 tipos de máscaras de Linha de Ar: 1) De Fluxo Constante; 20) De Fluxo de Demanda; e 3) De Fluxo de Pressão de Demanda.

1) Máscara de Linha de Ar de Fluxo Constante é constituída de uma Peça Facial, presa a face por tirantes macios, de uma longa traqueia de borracha corrugada que vai até a cintura, onde tem um suporte de engate no cinto e um terminal macho de engate rápido, para conectar a mangueira dotada de um engate rápido fêmea. São usadas, geralmente onde haja um abundante fonte de ar respirável, como é ocaso do ar proveniente de um compressor. É indispensável e obrigatório ter-se certeza de que o ar que chega ao usuário, seja e esteja limpo e isento de eventuais formação de gases, ou de material particulado, óleo, líquidos em forma de névoas ou fumaças, com especial atenção para a possibilidade de Monóxido de Carbono (CO). É sempre recomendável, mesmo sendo sabidamente limpa a fonte geradora, que entre a fonte (compressor) e o homem, se monte um sistema de filtragem. Normalmente esse sistema é montado logo na saída do ar do compressor. Os fabricantes de EPRs dispõe dessa opção. Quando somente é necessária só a proteção das vias respiratórias – nariz e boca – a peça facial pode ser o Respirador ½ face. A Máscara inteira, cobrindo toda face e os olhos é a que se deve recomendar quando qualquer agente agressivo de qualquer fonte ou origem, possa atingir a face ou os olhos. Situações especiais vão indicar a aplicação de capacetes, ou capuzes curtos ou longos, com coletes com ou sem mangas, com ou sem visores defensivos especiais, isolantes térmicos ou não, dependendo da aplicação – fornos de cozimento de cerâmica, operadores de jato de areia ou granalha de aço, esmerilhamento, usinagem ou combate a incêndio a distância, etc..

A distância máxima da mangueira é de 75 metros e a pressão de entrada máxima permitida é de 8,8 Kg/cm2, por minuto (125 psig). A resistência a exalação a 85 litros por minuto, não deverá exceder 2,5cm de altura, na escala da coluna de água. Quando são usados capacetes ou capuzes, deverão ser obedecidos os mesmos critérios, exceto que o fluxo deverá ser pelo menos de 0,170 m3. Numa montagem, se a mangueira é mais curta, se o diâmetro é maior ou menor, se a pressão é mais alta, sempre o fluxo máximo não deverá exceder de 0,425m3 por minuto.

2) Máscara de Linha de Ar de Fluxo de Demanda, de peça facial inteira (Máscara) ou de meia peça facial (Respirador) é um EPR dotado de uma válvula de controle de ingresso de ar respirável só no momento em que o usuário faz a inalação. Quando ele inspira, a pressão da inalação provoca a abertura de uma válvula que ‘deixa passar’ o ar em direção as vias respiratórias, na quantidade do volume equivalente a ‘força’ da inalação. Esses EPRs são, normalmente, usados onde não tem um suprimento abundante. Ou vem de um ou de uma sequência de cilindros em cadeia, já anterior e previamente disponíveis para esse fim e envazados com Ar Respirável. Um regulador da pressão do ar é necessário para assegurar-se que o ar se encontra na pressão correta para respirar. Os mesmos requisitos de controle e aprovação das de fluxo constante, se aplicam aqui nas de fluxo de demanda, exceto que o fluxo mínimo não oponha uma resistência máxima de 5cm na coluna d’água, medida na altura da peça facial, que deverá ser pelo menos de 0,113m3 por minuto e não mais do que 0,425m3 por minuto em todo comprimento. A resistência de exalação a 85 litros por minuto não poderá exceder a 2,5cm de água.

As mangueiras que se destinam a conduzir Ar Respirável devem ter seu interior, absolutamente, limpos e isentos da possibilidade de ‘soltar’ pedacinhos ou pequeníssimas partículas do material de que são produzidas, pois essas ‘impurezas’ além de penetrar no sistema respiratório, podem entupir e prejudicar os engates e válvulas do conjunto do equipamento. Recomenda-se que todos componentes do conjunto sejam adquiridos de um só fabricante, suportados pelos devidos “Certificados de Aprovação” – CAs – e, também, pela co-responsabilidade do fornecedor no cuidado da tomada decisão na preservação da vida e saúde de quem vai usar o Equipamento.

Na semana que vem, edição 21, em 07.02, Continuação … 10, vamos examinar o item 3) Máscaras de Fluxo de Pressão de Demanda e por qual razão a “pressão” de demanda é importante.

(Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com)

