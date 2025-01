Assembleia Legislativa do RS instala painel de mídia digital na fachada do Palácio Farroupilha

Telão da Assembleia

A Assembleia Legislativa do RS concluiu nesta -feira a instalação de um painel de mídia digital na fachada frontal do Palácio Farroupilha. Com 15,5m de extensão e 2,88m de altura, a estrutura pode ser visualizada desde a Praça da Matriz e deve servir para a transmissão de sessões legislativas em caso de superlotação do Plenário. O painel contará ainda com a divulgação de informações institucionais e atividades do Parlamento, incluindo leis e projetos que tramitam no Legislativo gaúcho.

Sucessão rural

Já validada pelo Senado Federal em 2024, a proposta legislativa que prevê a instituição da Política de Juventude e Sucessão Rural será votada na Câmara dos Deputados após o retorno do recesso parlamentar. De autoria da senadora (PSD-PI), a medida prevê uma série de políticas destinadas à agricultura familiar e contribui para melhorar o processo de sucessão de empreendimentos familiares rurais. De modo a garantir a permanência dos jovens no campo, o projeto sugere ainda uma série de ofertas de capacitação no meio rural, tornando o trabalho agrícola mais atrativo para filhos e netos de agricultores.

Socorro ao agro

Agricultores familiares gaúchos de 14 regiões do Estado afetadas pela seca estão articulando uma mobilização para o próximo dia , frente à série de perdas irreversíveis na produção de soja, milho e pecuária decorrentes da falta de água. Reunidos em Ijuí nesta -feira a partir de convocação da FETAG-RS, os produtores dialogam sobre a necessidade de securitização das dívidas rurais e um bônus para pagamento das operações contratadas, além da revisão de mudanças no Proagro que excluíram grande parte dos agricultores na última safra e que já comprometem o Pronaf no Estado. Presente no encontro, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Elton Weber (PSB), se comprometeu a levar as demandas até os governos estadual e federal. “Ou mudamos as regras atuais ou aprofundaremos o êxodo rural, além de comprometermos a condição econômica das famílias e dos municípios em diversas regiões”, destaca Weber.

Celeridade requerida

O deputado Sergio Peres (Republicanos) oficiou a Polícia Civil do RS nesta semana para solicitar celeridade às investigações da ocorrência de furto de 24 aparelhos de ar-condicionado e 12 ventiladores de teto, após o arrombamento da EMEF Bilíngue para Surdos Vitória, no bairro Mathias Velho, em Canoas. O parlamentar relata que os equipamentos, ainda novos e em suas respectivas caixas, eram provenientes de doações recebidas após as enchentes de 2024, que aguardavam instalação. “Acreditamos na sensibilidade da Polícia para a resolução desse caso, pois as crianças e jovens precisam de um ambiente em condições para o aprendizado”, destaca Peres.

Prisão prorrogada

A Justiça Gaúcha determinou nesta -feira a prorrogação por 30 dias da prisão temporária da mulher suspeita de envenenar um bolo que levou três pessoas à morte, em Torres, no Litoral Norte gaúcho. O Juiz de Direito Jefferson Torelly Riegel, que assinou a decisão em substituição na 1ª Vara Criminal da Comarca Local, avaliou que a manutenção do regime é “imprescindível ao seguimento das investigações, bem como em razão de diligências que ainda devem ser realizadas”. Frente à determinação, a mulher segue detida no Presídio Feminino da cidade litorânea gaúcha.