Bruno Laux Ministério da Educação envia psicólogos ao RS e reforça articulação após ataque em escola no interior do Estado

Por Bruno Laux | 9 de julho de 2025

O MEC determinou o deslocamento de psicólogos para apoiar a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS). (Foto: Luis Fortes/MEC)

Apoio psicológico

O Ministério da Educação determinou o deslocamento de psicólogos do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares para apoiar a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS), alvo de um ataque nesta terça-feira. O ministro Camilo Santana, responsável pela pasta, também sinalizou que segue em articulação com o Ministério da Justiça e autoridades locais, “reafirmando o compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares”. No âmbito estadual, o governador Eduardo Leite determinou prioridade total das forças de segurança na apuração do caso, além de mobilizar as Secretarias de Saúde e de Educação para o avanço de estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do estado.

Investimentos no interior

Representantes do governo gaúcho, da Famurs e da Invest RS deram início, nesta terça-feira, a um processo de articulação para fortalecer a atração de investimentos no interior do RS. Em reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, foram discutidas ações conjuntas para qualificar os municípios como destinos atrativos para novos empreendimentos, com foco na capacitação das administrações locais e na oferta de dados estratégicos para investidores. O secretário Ernani Polo, chefe da pasta estadual, reforçou que os municípios são protagonistas no desenvolvimento regional e que a parceria com a Federação será essencial para estruturar melhor o ambiente de negócios fora da capital.

LDO aprovada

Com 32 votos favoráveis e 15 contrários, a Assembleia Legislativa gaúcha aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, enviada ao Parlamento pelo Executivo. A matéria prevê receitas primárias de R$ 67,1 bilhões e despesas de R$ 72,34 bilhões, com déficit estimado em R$ 5,25 bilhões, levando em consideração os pagamentos de investimentos realizados com recursos do Funrigs e a suspensão do pagamento da dívida do Estado. As 27 emendas apresentadas ao projeto – todas de origem da bancada do PSOL e da federação PT/PCdoB – não passaram por deliberação, em decorrência da aprovação de um requerimento do deputado Marcus Vinícius (PP) para a votação do texto original.

Contratação feminina

Também recebeu aval do plenário do Parlamento gaúcho nesta terça-feira o projeto da deputada estadual Sofia Cavedon (PT) que institui a reserva de ao menos 20% das vagas nas empresas da área de segurança, vigilância e transportes de valores para as profissionais do sexo feminino, nas contratações feitas pelo poder público. Validada por 36 votos a sete, a medida surge em resposta a demandas ouvidas de trabalhadoras do setor e de outras bancadas da Casa, que relatam a ocorrência de exclusão de mulheres deste mercado de trabalho. A exigência aprovada, quando sancionada, incidirá sobre as novas contratações e renovações de contratos, devendo constar nos editais de licitação para a contratação de empresas prestadoras de serviços do ramo. “Nós queremos mudar esta cultura, é uma cultura que garante às mulheres trabalhar onde quiserem trabalhar e serem respeitadas em qualquer espaço que estejam”, destacou Sofia.

Reajuste militar

A comissão mista que analisa a Medida Provisória que reajusta o soldo das Forças Armadas aprovou nesta terça-feira o relatório favorável à proposta. O aumento, previsto para ocorrer em duas etapas — uma já concedida em abril de 2025 e outra programada para janeiro de 2026 — será de 4,5% em cada fase, totalizando 9% de reajuste, com aplicação linear para todos os postos e graduações, do cabo ao general. A MP ainda precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado antes do fim do prazo de vigência, que ocorre em 8 de agosto. Presidente da comissão, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) defendeu o reajuste alegando que os militares vivem em “situação de penúria” e destacou as particularidades da carreira. “É importante destacar as servidões da carreira militar, que se caracterizam pelas constantes movimentações, pelo risco de vida, a família que não consegue se estabelecer num lugar, os filhos que trocam de colégio constantemente”, pontuou o parlamentar.

