Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Desde 2021, a autorização de menores já era permitida em viagens nacionais. (Foto: Reprodução)

Cartórios de Notas do Brasil passarão a emitir de forma digital a autorização de viagem para menor ir ao exterior. O processo será feito de modo remoto, por meio de videoconferência. A medida entra em vigor nesta terça-feira (7). Desde agosto de 2021, isso já era permitido para destinos nacionais. A expansão do serviço é resultado de um convênio com a Polícia Federal (PF).

No checklist de uma viagem internacional com crianças, é necessário providenciar essa autorização para o caso de crianças ou adolescentes de até 16 anos que viajarão para fora do país sozinhos ou com apenas um dos pais ou responsáveis.

Quando emitido, o documento digital será acessado por aplicativo (Android e iOS) no celular. Nele, um QR Code servirá para as companhias aéreas verificarem a autorização no guichê de check-in. A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) terá a validade definida pelos responsáveis e poderá ser acessada pelo site ou app do e-Notariado.

Como pedir a autorização eletrônica de viagem

O pedido e o processo de emissão da AEV internacional serão realizados abrindo uma solicitação na plataforma e-Notariado. O reconhecimento de firma dos responsáveis ocorrerá por meio de uma videoconferência na mesma plataforma, administrada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). Para isso, os responsáveis deverão ter um certificado digital padrão ICP-Brasil ou Certificado Notarizado (este último emitido gratuitamente e também online pelos cartórios).

Na e-Notariado, atos de Cartórios de Notas podem ser feitos à distância. Desde o início da pandemia em 2020, segundo o CNB/CF, os cartórios começaram a digitalização e agora oferecem todos os seus serviços online.

Para quem preferir ir ao cartório, continua existindo o modelo físico, com formulário impresso, preenchido e assinado pelos responsáveis do menor, com reconhecimento de firma ao vivo. Segundo o CNB/CF, o valor cobrado é o mesmo, presencial ou remotamente (pelo e-Notariado). O preço varia de acordo com o estado; em São Paulo, custa R$ 20,76.

Acompanhamento de menor até o embarque

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permitiu que empresas aéreas autorizem, a partir de março, que menores viajando desacompanhados em voos no Brasil possam ser levados pelo responsável até a sala de embarque e buscados no desembarque. O acompanhante estará sujeito aos procedimentos de inspeção de segurança nos aeroportos. Segundo o comunicado da Anac, “sendo a prerrogativa dos operadores aéreos e aeroportuários, o acesso do acompanhante poderá ser limitado a determinados aeroportos, rotas ou empresas aéreas”.

