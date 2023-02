Brasil Herdeiro de Joseph Safra processa mãe e irmãos na Justiça norte-americana por herança bilionária do pai

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

A família Safra refutou as alegações. Foto: Reprodução A família Safra refutou as alegações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Herdeiro de Joseph Safra – o homem mais rico do Brasil até sua morte, em 2020 –, Alberto Safra abriu um processo contra a mãe, Vicky Safra, e os irmãos Jacob e David, em mais um capítulo da disputa pela herança bilionária do pai. Na última sexta-feira (3), ele entrou com uma ação na Justiça do Estado de Nova York em que afirma que os irmãos diluíram de forma ilegal sua participação na SNBNY (holding que controla o Safra National Bank e não tem relação com o Banco Safra brasileiro).

De acordo com a ação, a diluição ocorreu em dezembro de 2019, quando Joseph enfrentava sérios problemas de saúde. A nova distribuição societária, ainda segundo a defesa de Alberto, foi feita criando um lucro artificial derivado de uma reavaliação contábil da empresa – o que os advogados chamaram de “manobras financeiras e contábeis inexplicáveis e suspeitas”. Com base nesse lucro fictício, os irmãos teriam emitido novas ações, que foram alocadas para eles.

“As transações não tinham propósito econômico legítimo ou lógica comercial. (…) O único efeito delas foi diluir a participação de Alberto na SNBNY e inflar as participações de seus irmãos, David e Jacob, sem que eles (ou qualquer um deles) tivessem investido qualquer capital adicional. Os réus planejaram essas transações sem a devida autorização do conselho”, diz a ação. O documento afirma ainda que, com as transações, o valor do Safra National Bank foi “inflado” em mais de US$ 870 milhões.

Com as supostas manobras, a participação de Alberto caiu de 28% para 13,4%. Sua irmã Esther também se saiu prejudicada, mas, posteriormente, teve sua participação elevada. Também de acordo com o processo, Alberto só soube da perda de participação após a morte do pai, em dezembro de 2020.

A defesa ainda afirma que o balanço que registra o aumento do lucro era de 2019, mas só foi publicado em 2021, e que todo o processo – feito pelos irmãos com a ajuda de diretores da companhia – tinha como objetivo pressionar Alberto “a vender sua participação em vários negócios da família.”

Outro ponto questionado pelos advogados do herdeiro é que, segundo eles, Alberto não tem tido acesso a documentos da holding nem conseguido indicar um nome para fazer parte do conselho de administração, o que seria seu direito. De acordo com a ação, a SNBNY alega “falsamente que uma revisão pendente pelo Federal Reserve (o Banco Central americano) impede Alberto de fazer a nomeação”. A própria autoridade monetária, diz a ação, já teria confirmado não se opor à nomeação do herdeiro.

Procurado, assessores de Alberto afirmaram que, em “razão de atos ilegais e agressivos praticados por seus irmãos”, ele “não teve alternativa senão ingressar com ação judicial na Suprema Corte de Nova York para proteger os seus direitos”. “É lamentável que David e Jacob Safra tenham tomado tais ações ilegais. Por meio da ação judicial, Alberto Safra busca a proteção dos seus direitos.”

A família Safra refutou as alegações de Alberto e publicou a nota abaixo:

“Poucos meses após receber doação do senhor Joseph, como antecipação de sua herança, Alberto deixou o Banco Safra, sem atender aos apelos feitos pessoalmente pelo seu pai e iniciou negócio concorrente ao Banco Safra, tendo, inclusive, assediado e contratado vários executivos do Grupo.

Nessa ocasião senhor Joseph conversou com diversos executivos solicitando que não acompanhassem Alberto em sua empreitada, já que se tratava de uma afronta a ele próprio.

Após diversas recusas de Alberto de mudar seus planos, senhor Joseph o deserdou e tomou medidas naquele momento.

Agora Alberto promove disputa contra toda a família, dizendo que o pai não teria motivos para fazer o que fez, alegando tratar-se de uma conspiração para prejudicá-lo.”

