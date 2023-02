Rio Grande do Sul Deputado Ernani Polo toma posse como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Parlamentar do PP já comandou a pasta da Agricultura em 2015. (Foto: Arquivo/AL-RS)

Em cerimônia realizada no final da tarde desta segunda-feira (6) em Porto Alegre, o deputado estadual agora licenciado Ernani Polo (PP) tomou posse como secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSDB) e o seu vice, Gabriel Souza (MDB), participaram da solenidade, realizada no Centro Administrativo do Estado (bairro Praia de Belas).

O novo titular elogiou o trabalho de seu antecessor, Joel Maraschin, e reforçou que a pasta tem entre suas principais características a integração com outros órgãos do Executivo. Ele também prometeu uma gestão marcada pelo diálogo:

“Tenho certeza que continuaremos, sob minha gestão, colhendo frutos do trabalho que foi semeado pelo secretário Joel. Estou muito feliz de estar aqui e vamos trabalhar de maneira transversal com todas as secretarias para cumprir essa missão e aprofundar as políticas de desenvolvimento econômico no Estado. Sempre há espaço para melhorar e vamos fazer isso de maneira conjunta”.

Em seu discurso, Eduardo Leite traçou um breve perfil do novo titular da pasta. “Não lhe faltam competência e disposição para fazer as coisas acontecerem”, elogiou. “Tenho certeza de que estamos muito bem servidos com a sua presença para que, em conjunto com as demais estruturas do governo, possamos evoluir e desenvolver o Estado.”

O governador acrescentou: “Quando unimos a capacidade técnica e a disposição, que são características do secretário Ernani Polo, temos uma combinação muito valiosa para o governo. Desenvolvimento econômico não é uma tarefa apenas para a secretaria do tema, mas de todas as pastas”.

Perfil

Deputado estadual eleito para o quarto mandato, Ernani Polo completará 49 anos no dia 26 de fevereiro. É natural de Ijuí (Região Noroeste do Estado) e criado no município vizinho de Santo Augusto. Filho de Alvorindo e Iracer, aprendeu com o pai as lidas do campo na pequena propriedade rural da família, ao lado dos irmãos Ângela, Andréia e Flávio.

Posteriormente, tornou-se técnico em contabilidade e se formou em Direito pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Casado com Alessandra Polo, é pai de Maria Eduarda e Eduardo.

O pai, aliás, foi prefeito de Santo Augusto duas vezes e a mãe, vice-prefeita. Em 2000, Ernani foi eleito vereador e chegou a assumir interinamente como prefeito. Em 2002, foi vice-presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul.

Em 2010, disputou pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa, fazendo 38.767 votos. Ficou na suplência mas assumiu a cadeira em dezembro do ano seguinte.

Durante o primeiro mandato, presidiu a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, coordenou as Frentes Parlamentares em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia e também das Pessoas com Deficiência, além de ter criado e presidido a CPI da Telefonia. No ano seguinte, foi escolhido como secretário-geral do partido no Estado.

Em 2014, foi reeleito com 57.427 votos, sendo o décimo mais votado do Estado. Nesse mandato, presidiu a Comissão de Ética e integrou as Comissões de Agricultura, Educação, Cultura Ciência e Tecnologia. Foi também membro da comissão sobre dívidas dos Estados com a União e presidiu a Comissão Especial sobre telefonia da União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale).

No ano seguinte, assumiu a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação no governo de José Ivo Sartori (MDB). Em 2017, foi escolhido presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Agricultura (Conseagri). Reassumiu a cadeira de deputado estadual em 2018, ano em que obteve o terceiro mandato (67.248 votos, oitavo melhor desempenho nas urnas para o cargo).

(Marcello Campos)

