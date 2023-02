Esporte Júri de jogador de futebol que espancou juiz será realizado nesta terça-feira, em Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As imagens da agressão ganharam repercussão nacional Foto: Reprodução de vídeo (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O júri do jogador de futebol William Cavalheiro Ribeiro foi remarcado para a próxima terça-feira (7), a partir das 9h, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. A data foi definida pelo juiz João Francisco Goulart Borges, da 1ª Vara Judicial da comarca local.

Ribeiro é acusado de homicídio tentado qualificado por motivo fútil contra o ex-juiz Rodrigo Crivellaro, durante um jogo válido pela Divisão de Acesso gaúcha em 4 de outubro de 2021, em Venâncio Aires.

O julgamento aconteceria em 24 de novembro do ano passado, mas foi adiado a pedido da defesa, que apresentou atestado médico recomendando isolamento ao réu por ter mantido contato com pessoas infectadas pela covid.

O jogador chegou a ser preso, mas responde ao processo em liberdade. Ele foi denunciado pelo Ministério Público no dia 24 de novembro de 2021. Após a instrução do processo criminal, o juiz proferiu sentença de pronúncia (aquela que manda o réu a júri) em 18 de março de 2022. A seguir, a 3ª Câmara Criminal do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) negou provimento ao recurso da defesa do jogador e reinseriu, a pedido da acusação, a qualificadora de motivo fútil.

A pena para homicídio qualificado prevista no Código Penal é de 12 a 30 anos de reclusão. Quando o crime é tentado, pode haver diminuição de um a dois terços.

Caso

O episódio de violência aconteceu durante um jogo entre o Guarani de Venâncio Aires e o São Paulo de Rio Grande, então clube de Ribeiro. No segundo tempo da partida, o atleta foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro. Irritado com a advertência, ele derrubou o juiz da partida com um soco e depois deu um chute na nuca da vítima. A agressão foi filmada e ganhou repercussão nacional.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o então juiz ficou incapacitado de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias devido às lesões que sofreu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/juri-de-jogador-de-futebol-que-espancou-juiz-sera-realizado-nesta-terca-feira-em-venancio-aires/

Júri de jogador de futebol que espancou juiz será realizado nesta terça-feira, em Venâncio Aires