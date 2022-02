Rio Grande do Sul Cartórios são responsáveis por quase 7 mil empregos formais no Rio Grande do Sul

Abertos ininterruptamente durante toda a pandemia de coronavírus e já oferecendo mais de 93% dos seus atos em plataformas eletrônicas, os cartórios gaúchos aumentaram em 2,3% as vagas de trabalho em 2021, sendo responsáveis por um total de 6.865 empregos com carteira assinada no RS, superando as 6.706 vagas contabilizadas no setor em 2020.

Considerados serviços essenciais à população, os 13.440 cartórios brasileiros, presentes em todos os 5.570 municípios do País, foram responsáveis pela abertura de 4.879 postos com carteira assinada em todo o território nacional no ano passado, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência.

“Os cartórios foram considerados pelo CNJ [Conselho Nacional de Justiça] como essenciais para o cidadão brasileiro. Por essa razão, não pararam de trabalhar, de forma presencial e também em teletrabalho, permanecendo abertos durante a pandemia de Covid-19, oferecendo também os serviços de forma on-line, 24 horas por dia”, disse o presidente da Anoreg/RS (Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul), João Pedro Lamana Paiva.

Como trabalhar na área

Ao contrário do cargo de titular de cartório, para o qual exige-se formação em Direito e aprovação em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado, para se candidatar às vagas de escreventes e auxiliares, os requisitos, que podem variar de acordo com a unidade, são: estar cursando ou possuir graduação em Direito para a primeira função e ter o ensino médio concluído para o segundo cargo. Os salários variam conforme o Estado e o tipo de cartório e são definidos com base em pisos estaduais da categoria.

