Caminhoneiro flagrado dirigindo embriagado pela quarta vez é preso em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

O motorista, de 47 anos, se acidentou na BR-386, em Pouso Novo Foto: PRF/Divulgação O motorista, de 47 anos, se acidentou na BR-386, em Pouso Novo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um caminhoneiro que dirigia embriagado e se acidentou na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari, no fim da tarde de quinta-feira (10). Essa foi a quarta vez que o homem é autuado por embriaguez ao volante.

Os policiais encontraram o caminhão caído em uma sarjeta às margens da rodovia. O motorista, de 47 anos, natural de Barão do Cotegipe, no Norte do Estado, não conseguia sair do veículo devido ao seu nível de embriaguez.

Ele fez o teste do bafômetro, que apontou um resultado 30 vezes maior do que o suficiente para ser considerado infração de trânsito. O caminhoneiro foi conduzido para uma delegacia.

