Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

No Litoral Norte, deve ter chuvas isoladas em alguns municípios neste sábado e maior volume no domingo Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul No Litoral Norte, deve ter chuvas isoladas em alguns municípios neste sábado e maior volume no domingo. (Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul) Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul

Após a presença de ar quente e úmido elevar as temperaturas e aumentar a nebulosidade nesta sexta-feira (11) na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, neste (12) e (13) o deslocamento de um sistema frontal no oceano provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Leste e na Zona Sul.

Já para a próxima semana, não há previsão de chuva expressiva na maior parte do Rio Grande do Sul, conforme o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado nesta sexta pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na (14) e na ça (15), o tempo permanecerá firme, com temperaturas elevadas, acima de 36°C em diversas regiões.

Na (16), a aproximação de uma área de baixa pressão a partir do Norte da Argentina e do Paraguai vai aumentar a nebulosidade e poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva, típicas de verão, em várias regiões.

Porto Alegre e litoral

Na Capital gaúcha, a previsão é de calor e chuva isolada neste sábado, com temperaturas entre 21°C e 36°C. Já o domingo será chuvoso, com mínima de 21°C e máxima de 34°C.

No Litoral Norte, também deve haver chuvas isoladas em alguns municípios neste sábado e maior volume no domingo, com temperaturas mínimas um pouco abaixo de 20°C e máximas ao redor dos 30°C.

