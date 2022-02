Mundo Casa Branca cobra da China condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Não é hora de ficar de lado. É hora de falar e condenar as ações do presidente Putin e da Rússia invadindo um país soberano”, dizem interlocutores de Joe Biden. Foto: Lawrence Jackson/The White House "Não é hora de ficar de lado. É hora de falar e condenar as ações do presidente Putin e da Rússia invadindo um país soberano”, dizem interlocutores de Joe Biden. (Foto: Lawrence Jackson/The White House) Foto: Lawrence Jackson/The White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Casa Branca cobrou, neste domingo (27), que a China condene a invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto o ataque de Moscou contra seu vizinho continua e o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a colocação das forças nucleares em alerta máximo.

“Não é hora de ficar de lado. É hora de falar e condenar as ações do presidente Putin e da Rússia invadindo um país soberano”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em entrevista à MSNBC.

China no Conselho de Segurança

A China demonstrou ter uma parceria de conveniência com os russos e não uma aliança ao apenas se abster. Assim, mostrou que nem no Conselho de Segurança está disposta a embarcar na aventura russa.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse na sexta-feira a altos funcionários europeus que a China respeita a integridade territorial e a soberania dos países, incluindo a da Ucrânia, mas que as preocupações da Rússia sobre a expansão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para o leste devem ser devidamente abordadas.

Relação dos chineses com os EUA

Ainda na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China reagiu contra o comentário do presidente dos EUA, Joe Biden, de que qualquer país que apoiasse a invasão da Rússia seria “manchado por associação”. Ao responder crítica da Austrália sobre manter relações comerciais com a Rússia, o país afirmou que se baseia em “mútuo respeito”.

O porta-voz do ministério, Wang Wenbin, fez as declarações em uma coletiva de imprensa diária. Segundo representante do órgão, a China conduz um “comércio normal e cooperação com a Rússia”.

“A China se opõe a todas as sanções ilegais e unilaterais e espera que as partes relevantes lidem com questões relacionadas à China de maneira que não prejudique a China”, disse o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo