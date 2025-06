Mundo Casa Branca e o departamento de Defesa dos Estados Unidos monitoram ataques do Irã no Iraque e no Catar

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

O Irã ameaçou retaliar os EUA após ataques às suas instalações nucleares Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Casa Branca e o departamento de Defesa dos Estados Unidos estão cientes dos ataques do Irã às bases militares americanas no Iraque e Catar, nesta segunda-feira (23), informou um funcionário do governo.

O sistema de defesa aérea foi ativado na base aérea americana de Ain al-Assad, no Iraque, afirmam fontes militares. O órgão de segurança máxima do Irã afirmou ao Catar que a ação não representa nenhuma ameaça ao “nosso amigo e fraterno vizinho”. O Irã ameaçou retaliar os EUA após ataques às suas instalações nucleares.

O Catar decidiu suspender temporariamente o tráfego aéreo no país hoje como “medidas de precaução” devido a preocupações com a segurança regional. “Em linha com o compromisso do Estado do Catar com a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes, as autoridades competentes anunciam a suspensão temporária do tráfego aéreo no espaço aéreo do país”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Catar em um comunicado.

“Isso faz parte de um conjunto de medidas de precaução tomadas com base nos acontecimentos na região”, afirmou. As autoridades “estão monitorando a situação de perto e continuamente, avaliando os acontecimentos em coordenação com parceiros regionais e internacionais”, acrescentou o comunicado.

O fechamento do espaço aéreo do Catar coincide com as ameaças do Irã de retaliar contra os Estados Unidos, após os ataques americanos às suas instalações nucleares no fim de semana.

Mais cedo, a embaixada dos EUA no Catar emitiu um alerta aos americanos no país do Golfo para que “se abrigassem em suas casas até novo aviso”, enquanto as tensões na região aumentam.

