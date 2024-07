Mundo Casa Branca nega esconder informações sobre saúde do presidente americano Joe Biden

A preocupação sobre a saúde mental e física de Joe Biden é um dos principais pontos questionados pelos eleitores dos EUA. Foto: AFP

A assessoria de imprensa da Casa Branca negou, nesta terça-feira (2), esconder informações sobre a saúde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou da capacidade do democrata de exercer o cargo.

“Absolutamente não [estamos escondendo informações]”, afirmou Karine Jean-Pierre, assessora do governo americano, após ser questionada sobre o assunto.

A preocupação sobre a saúde mental e física de Joe Biden é um dos principais pontos questionados pelos eleitores dos EUA. O receio sobre a capacidade do presidente de conseguir exercer mais um mandato ficou ainda maior após desempenho ruim no Debate da CNN, na semana passada.

“Primeiramente, quero dizer que entendemos as preocupações. Entendemos. O presidente não teve uma ótima noite. Não estamos tirando o que o povo americano viu”, destacou Karine Jean-Pierre.

Biden aparentou dificuldade para falar, gaguejando e pigarreando em alguns momentos. Além disso, ele não conseguiu completar um raciocínio durante uma resposta.

Segundo fontes, no dia do debate, o presidente estava se recuperando de um resfriado. Ainda assim, Karine Jean-Pierre afirmou nesta terça que ele não tomou medicamentos antes do confronto com Trump.

“Eu não veria isso como um episódio. Eu veria isso como o que foi e o que acreditamos que seja – que é, foi uma noite ruim”, ressaltou.

Uma pesquisa da CNN revelou que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos acredita que o partido Democrata teria mais chances de manter a Presidência em 2024 com um candidato que não seja Joe Biden. Entretanto, a campanha do presidente insistiu que ele não desistirá da disputa.

