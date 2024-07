Mundo Milei ataca Lula e chama presidente brasileiro de “perfeito dinossauro idiota”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

O líder argentino também voltou a desqualificar Lula por sua prisão. Foto: Reprodução

O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (2) de “o perfeito dinossauro idiota” em uma publicação no X com uma série de críticas ao mandatário brasileiro, abrangendo temas como a tentativa de golpe de Estado na Bolívia na semana passada e a eleição presidencial em seu país no ano passado.

“Sé tivéssemos feito as coisas como esse grande dinossauro idiota dizia, já teria perdido”, escreveu Milei no X.

Em uma nova escalada da tensão entre os dois presidentes, Milei voltou a classificar a denúncia de golpe de Estado na Bolívia em 26 de junho como “fraude”, dizendo que Lula não aceita seu erro ao ter condenado a ação militar e deixa sua “estupidez à vista”.

Ele também acusou o presidente brasileiro de interferência na eleição presidencial argentina do ano passado, quando o libertário superou o candidato governista, Sergio Massa, no segundo turno. Massa e o antecessor de Milei, Alberto Fernández, eram próximos a Lula.

“Depois das agressões de Lula (em especial sua forte interferência na campanha eleitoral e apoio sólido a campanha mais suja da história), (ele) se queixa por que lhe respondo com a verdade”, afirmou Milei.

O líder argentino também voltou a desqualificar Lula por sua prisão e chamou o chefe do Executivo brasileiro de “comunista”.

O Palácio do Planalto afirmou que não comentará as declarações de Milei, enquanto o Ministério das Relações Exteriores não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As trocas de farpas entre Milei e Lula têm sido frequentes desde a campanha presidencial do argentino no ano passado, quando o então candidato disse que o presidente brasileiro era “corrupto” e um “comunista raivoso”.

Após vencer a eleição, Milei chegou a enviar uma carta ao governo brasileiro, em busca de amenizar as tensões entre os mandatários, e convidou Lula para sua cerimônia de posse, mas o presidente brasileiro não compareceu.

O período de moderação dos ataques foi curto. Os dois ainda não se reuniram desde a posse de Milei em dezembro, e Lula recentemente condicionou uma eventual conversa entre ambos a um pedido de desculpas por parte do argentino após falar “muita bobagem”.

Brasil e Argentina são os dois maiores países do Mercosul, bloco também formado por Paraguai Uruguai. O porta-voz de Milei afirmou que o líder argentina não comparecerá à próxima reunião de cúpula do bloco sul-americano, marcada para a semana que vem, em Assunção, capital do Paraguai.

Milei tem viagem programada para o Brasil neste fim de semana, onde, de acordo com seu porta-voz, não se reunirá com Lula. Ele deixou em aberto a possibilidade de encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado do argentino e adversário de Lula.

