Tecnologia Casa conectada: dez mitos e verdades sobre aparelhos inteligentes

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entenda como aparelhos inteligentes funcionam e desvende os principais mitos e verdades sobre a tecnologia smart. (Foto: Divulgação/Samsung)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aparelhos inteligentes estão cada vez mais populares no Brasil. Caixas de som com assistentes virtuais, como a Alexa, smart TVs, robôs aspiradores e lâmpadas smart já fazem parte da rotina de muitos consumidores. No entanto, casas conectadas ainda geram muitos questionamentos nos usuários.

Preocupações com a segurança dos dispositivos e privacidade de dados pessoais, assim como dúvidas quanto aos preços e funcionamento dos equipamentos estão entre os apontamentos mais comuns.

Para ajudar você a entender como os aparelhos inteligentes funcionam, veja 10 mitos e verdades sobre casas conectadas.

1) Aparelhos inteligentes são muito caros? Mito.

Mito. Embora a tecnologia de casas conectadas e aparelhos inteligentes possa parecer cara à primeira vista, é possível encontrar produtos de entrada em várias categorias a preços mais em conta. As lâmpadas inteligentes, por exemplo, podem ser adquiridas por valores iniciais entre R$ 50 e R$ 150, dependendo do modelo e da marca. As caixinhas inteligentes, como as que vêm com a assistente virtual Alexa, também têm opções com preços mais acessíveis. Os dispositivos mais simples custam cerca de R$ 200.

2) É possível controlar aparelhos inteligentes pelo celular? Verdade.

Verdade. Por meio de apps de celular, é possível controlar os equipamentos até mesmo de fora de casa. O aplicativo SmartThings, da Samsung, é um exemplo de plataforma que permite aos usuários gerenciar seus dispositivos inteligentes pelo smartphone. Com ele, o usuário pode ligar e desligar luzes, ajustar o termostato de um ar-condicionado smart e até mesmo monitorar a segurança da casa — tudo a partir do smartphone.

3) Aparelhos conectados são perigosos? Mito.

Mito. Embora seja verdade que nenhum sistema é infalível, as plataformas de gerenciamento de casas inteligentes e os equipamentos smart costumam adotar protocolos avançados de segurança para proteger os dados e a privacidade dos usuários. Muitos dispositivos utilizam criptografia de ponta a ponta para garantir que as informações transmitidas pela rede estejam seguras. É importante ressaltar que, no fim das contas, a segurança da rede Wi-Fi do usuário é um dos fatores mais importantes para garantir a proteção da tecnologia de casas conectadas e aparelhos inteligentes.

4) Aparelhos smart ajudam a economizar energia? Verdade.

Verdade. Equipamentos inteligentes contam com uma série de recursos que ajudam a gastar menos energia elétrica — e a economizar na conta de luz. É possível programar equipamentos para ligar somente na hora necessária, ou desligar após determinado tempo. Alguns dispositivos, como as lâmpadas inteligentes, permitem até mesmo ajustar a intensidade da luz de acordo com a iluminação natural do ambiente, economizando ainda mais energia.

5) Aparelhos inteligentes são difíceis de instalar e usar? Mito.

Mito. Embora a tecnologia de casas conectadas possa parecer intimidadora à primeira vista, a maioria dos dispositivos é fácil de instalar e usar. Muitos aparelhos inteligentes, como as lâmpadas, são simplesmente ligados na energia e conectados ao Wi-Fi da casa. Os aplicativos de controle remoto também costumam ser intuitivos e fáceis de usar, com interfaces amigáveis e recursos úteis. Muitos fabricantes oferecem, ainda, suporte e tutoriais em vídeo para ajudar os usuários a instalar e configurar seus dispositivos.

6) Eletrônicos conectados podem tornar a casa mais segura? Verdade.

Verdade. A tecnologia de casas conectadas pode ser utilizada para monitorar a segurança da casa e alertar os usuários sobre possíveis ameaças. Câmeras de segurança inteligentes conseguem enviar alertas para o smartphone dos usuários quando detectam movimentos ou sons suspeitos, permitindo o monitoramento da casa de qualquer lugar.

7) Casas conectadas são apenas para os aficionados por tecnologia? Mito.

Mito. A tecnologia de casas conectadas é adequada para todos os tipos de consumidores. De entusiastas da tecnologia, que adoram conhecer novos sistemas, até quem apenas deseja praticidade no seu dia a dia, os aparelhos inteligentes são úteis para automatizar a rotina em casa.

8) Produtos inteligentes são compatíveis apenas com casas novas? Mito.

Mito. É possível instalar dispositivos inteligentes em qualquer casa, independentemente do tempo ou do tipo de construção. Os aparelhos smart podem ser tranquilamente integrados com a fiação existente da casa ou conectados por meio de adaptadores Wi-Fi.

9) Aparelhos conectados podem tornar a casa mais acessível? Verdade.

Verdade. Para pessoas com deficiência, a tecnologia de casas conectadas e aparelhos inteligentes pode ser uma solução útil para tornar a casa mais acessível e eficiente. Dispositivos como luzes, termostatos e fechaduras inteligentes, por exemplo, podem ser controlados por voz ou por meio de um aplicativo, facilitando o acesso e o controle para pessoas com deficiência física ou visual.

10) Aparelhos smart expõem a privacidade dos usuários? Mito.

Mito. Embora a privacidade seja uma preocupação legítima em relação à tecnologia de casas conectadas e aparelhos inteligentes, a maioria das plataformas adota medidas de segurança para proteger os dados e a privacidade dos usuários. Vários dispositivos utilizam criptografia de ponta a ponta para garantir que as informações transmitidas pela rede estejam seguras. Os principais fabricantes permitem que os usuários controlem as configurações de privacidade em seus dispositivos, e possibilitam escolher o que é compartilhado e com quem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/casa-conectada-dez-mitos-e-verdades-sobre-aparelhos-inteligentes/

Casa conectada: dez mitos e verdades sobre aparelhos inteligentes

2023-05-28