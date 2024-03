Porto Alegre Casa da Música de Porto Alegre recebe pianista mineira para recital erudito neste domingo

Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Paloma Monteiro interpretará composições de Beethoven, Rachmaninoff, Ravel e Ginastera. (Foto: Divulgação)

Nascida em Minas Gerais e doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a pianista Paloma Monteiro apresenta um recital às 19h deste domingo (17) na Casa da Música de Porto Alegre – rua Gonçalo de Carvalho nº 22 (bairro Independência). O programa tem composições do alemão Beethoven, do russo Rachmaninoff, do francês Ravel e do argentino Ginastera.

O ingresso é de contribuição espontânea e valor livre, a ser pago no dia e local do evento. Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site casadamusicapoa.com.br.

Programa

– Ludwig van Beethoven (1770-1827): “Sonata nº 26 em Mi bemol maior, Les Adieux”.

– Maurice Ravel (1875-1937): “Miroirs”.

– Alberto Ginastera (1916-1983): “Danzas argentinas, Opus 2”.

Trajetória

Natural de Monte Carmelo (MG), Paloma se formou em Licenciatura e Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Uberlândia (MG). Participou de masterclasses do instrumento, festivais, concursos e oficinas com professores renomados, aliando atividades artísticas, de pesquisa e docência.

Atualmente cursa doutorado em Práticas Interpretativas pela Faculdade de Música do Instituto de Artes da UFRGS, tendo como orientador o professor e músico Ney Fialkow.

Sua pesquisa tem por base conceitos de psicologia e cognição musical. com foco na repetição de trechos, feitos por estudantes de piano em situações de prática instrumental. Recentemente, foi contemplada com bolsa para realizar parte dos estudos para sua tese na Universidade McGill do Canadá.

(Marcello Campos)

