18 de fevereiro de 2025

Kakay (direita de Lula) publicou uma carta na qual diz que o petista está capturado por um grupo que não o deixa fazer política. Foto: Reprodução Kakay (direita de Lula) publicou uma carta na qual diz que o petista está capturado por um grupo que não o deixa fazer política. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A casa do advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, virou um “território proibido” para petistas e aliados, depois que o criminalista publicou uma carta na qual diz que Lula está capturado por um grupo que não o deixa fazer política, numa crítica velada tanto à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quanto ao grupo mais próximo dele no palácio, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Na noite de segunda-feira (17), Kakay abriu as portas da casa para o lançamento de um podcast chamado “Lisboa Connection”, do jornalista Guilherme Amado. Diversas autoridades estavam convidadas, entre elas ministros e lideranças do PT, que confirmaram presença durante a tarde. No entanto, à noite, houve uma ordem de que quem fosse do governo não poderia pisar na casa do Kakay.

A ordem partiu do Palácio e que, a partir da carta, a casa do Kakay passa a ser território proibido para integrantes do governo. Os petistas que haviam confirmado presença e não compareceram foram Gleisi Hoffmann, presidente do partido, Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Gleisi nega a proibição. “Não teve proibição nenhuma, credo! Estava em uma reunião que terminou tarde”, disse.

Já o líder do PT, Lindbergh Farias, reafirmou sua amizade com o advogado: “ “Kakay é um grande amigo. Tem autoridade e legitimidade para fazer as críticas que quiser. Eu mesmo, concordo com uma parte e discordo da maior parte. Mas, é um crítica construtiva, de quem está preocupado e quer que o governo Lula dê certo. Eu nunca deixaria de ir na casa do Kakay por isso. Imagina! Não consegui ir pq estava uma importante reunião na casa do líder do MDB, Isnaldo Bulhões.

O líder do governo, Randolfe Rodrigues, foi curto e grosso: “Melhor essa manchete do que ler no seu blog, ‘líder do governo faz desagravo público a advogado no dia em que ele atacou Lula’”.

Estiveram no evento dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Mas nem todos os petistas, nem todos os integrantes do governo do PT receberam a orientação. Estiveram presentes o ministro da Defesa, José Múcio, que é um desafeto declarado da primeira-dama Janja, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, muito ligado à ex-primeira-dama, Marisa Letícia. As informações são do blog de Octávio Guedes, do portal de notícias g1.

