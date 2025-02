TV Incêndio atinge cidade cenográfica da Globo no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Além de 13 viaturas, os Bombeiros também trabalham com o apoio de drones com câmeras térmicas. Foto: Reprodução Os cenários afetados estavam em fase final de construção e ainda não haviam sido utilizados para gravações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio destruiu, na tarde dessa terça-feira (18), parte das cidades cenográficas destinadas às próximas novelas das 19h, Dona de mim, e das 18h, Êta mundo Melhor!, localizadas nos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A TV Globo, por meio de um comunicado oficial, informou que os cenários afetados estavam em fase final de construção e ainda não haviam sido usados para gravações. Ou seja, apesar do estrago, as produções não haviam iniciado as filmagens nesses cenários, o que pode ajudar a amenizar o impacto nas gravações das novelas.

Além disso, a nota revelou que um dos cenários da série de humor Tô de Graça, que já estava em operação e sendo utilizado nas gravações, também foi atingido pelo incêndio.

Os bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com o apoio da Brigada de Incêndios da Globo, trabalharam incansavelmente para combater o incêndio. O rescaldo nas áreas afetadas estava em andamento, com a intenção de evitar que novos focos de fogo surgissem. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi utilizado para lançar água na encosta do morro adjacente aos Estúdios Globo, uma área com vegetação densa que poderia agravar ainda mais a propagação das chamas.

Durante o combate ao fogo, três brigadistas ficaram feridos, sendo imediatamente socorridos e levados ao hospital para receber cuidados médicos. O estado de saúde deles foi monitorado, e a equipe da Globo se comprometeu a fornecer todo o suporte necessário. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e espera-se que novos detalhes sejam divulgados em breve.

O impacto do incêndio no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção, que buscarão alternativas para minimizar os danos e seguir com os trabalhos. Em uma atualização mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que cerca de 40 militares de sete unidades estavam atuando na ocorrência, com o apoio de 13 viaturas e drones equipados com câmeras térmicas para ajudar na localização de focos de incêndio.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio também informou que, felizmente, o incêndio não causou alterações no trânsito da cidade, permitindo que a circulação dos veículos permanecesse sem grandes problemas.

Esse incêndio não é o primeiro a atingir os Estúdios Globo. Em 2022, um incêndio atingiu o cenário da novela Todas as flores, de João Emanuel Carneiro, destruindo a loja Rhodes. Felizmente, naquela ocasião, ninguém ficou ferido.

Em 2017, outro incêndio havia atingido a cidade cenográfica de “Deus salve o rei”, de Daniel Adjafre, destruindo parte significativa da estrutura.

