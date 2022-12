Últimas Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, recebe prêmio nacional por ações de acessibilidade

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Complexo no Centro Histórico é referência no atendimento a pessoas com deficiência. (Foto: Andressa Moreira/ Arquivo Sedac)

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) é uma das vencedoras do 2º Prêmio de Acessibilidade, concedido anualmente pelo governo federal e pelo Conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Trata-se da instituição pública melhor avaliada na Região Sul do País e a segunda na categoria “Educação, Cultura e Arte”.

A honraria tem por finalidade valorizar iniciativas de indivíduos, entidades públicas e privadas com notória atuação na promoção de medidas de inclusão de pessoas com deficiência. Nesta edição foram destacadas ações de acessibilidade nas áreas de esporte, educação, cultura, arte e empregabilidade.

Como critérios de premiação foram levados em conta o impacto transformador no público beneficiado, a diversidade do público e o aspecto inovador, dentre outros tópicos.

O diretor da CCMQ (vinculad ao governo do Estado), Diego Groisman, considera bastante expressiva a conquista do Prêmio, cujos resultados se baseiam em edital rigoroso nos critérios de avaliação: “Esse processo envolveu o envio de vasta documentação, além da apresentação do projeto de acessibilidade para análise pela comissão julgadora”.

Dentre as ações submetidas à avaliação, ele menciona desde atitudes simples até as mais elaboradas. Isso inclui a disponibilização de cadeira-de-rodas para o deslocamento de pessoas com limitações motoras, instalação de piso tátil em todos os andares e modernização geral do sistema de elevadores com sinais sonoros para portadores de deficiência visual.

Também foram avaliados quesitos como lugares especiais para cadeirantes nas salas de teatro e cinema, ferramentas de comunicação com audiodescrição, criação de folder em braile e apresentação de eventos com acompanhamento por intérprete de Libras.

O diretor da CCMQ destaca, ainda, o desempenho da “Rádio Quintanares”, emissora virtual lançada em maio de 2021, dirigida e operada pelo servidor Dirnei Silva, que é cego. Em sua programação, 24 horas por dia, são tratados de temas como literatura, música, teatro, dança, artes visuais, cinema e cidadania, sempre em diálogo com temas como inclusão, acessibilidade e diversidade.

A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, avalia esse reconhecimento nacional como um coroamento pelos resultados da instituição em uma das áreas prioritárias em se tratando de políticas públicas para a cultura no Estado:

“Acessibilidade, inclusão e diversidade são compromissos fundamentais das instituições vinculadas à Sedac, que também potencializam aspectos como promoção da cidadania, educação pela arte e formação de públicos. A equipe merece esse reconhecimento por seu trabalho constante para melhor acolher todos os visitantes da Casa”.

História

Com uma programação intensa ao longo do ano em seus dois prédios na Rua da Praia, tanto por meio de eventos gratuitos quanto pagos, a Casa de Cultura Mario Quintana foi fundada em 25 de setembro de 1990. Sua história, porém começa muito antes.

Em início em julho de 1980, com a compra – pelo Banrisul – do imóvel que abrigara durante décadas o Hotel Majestic. O negócio foi feito para que o governo gaúcho pudesse comprá-lo, já que o poder público não dispunha de recursos suficientes para cobrir o valor – a aquisição pelo Estado se deu em dezembro de 1982.

No ano seguinte, o prédio foi arrolado como patrimônio histórico, dando início ao processo de transformação em Casa de Cultura. No mesmo ano, através da Lei nº 7803, de 8 de julho, recebeu a denominação de Mario Quintana, em homenagem ao poeta que de 1968 a 1980 residiu no hotel, cuja edifício projetado pelo célebre arquiteto Theo Wiederspahn teve sua construção entre 1916 e 1933.

(Marcello Campos)

