Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Prédio da instituição está localizado no Centro Histórico da cidade. (Foto: Solange Brum/Sedac)

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) sediará aulas dos cursos de Artes Visuais, Música, Dança e Teatro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). Às 19h desta terça-feira (8), as instituições promoverão um evento de boas-vindas aos alunos.

Serão atendidos cerca de 100 alunos. Eles contarão com mais de dez salas reservadas no prédio da instituição – vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) – para as atividades, que incluem espaços para aulas teóricas, ensaios, oficinas e ateliês.

Desde o semestre passado, um acordo entre a Uergs e a Sedac permite que o local abrigasse atividades extracurriculares, projetos de extensão e outras propostas apresentadas pela comunidade acadêmica em suas dependências. A coordenadora do curso de Dança, Silvia da Silva Lopes, ressalta:

“A Uergs é do Estado e deseja somar forças com a Sedac, fazendo arte, cultura e educação com diversidade. Os cursos de graduação em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro têm orgulho de iniciar uma nova etapa das suas histórias junto à Casa de Cultura Mario Quintana, um espaço onde reverbera a arte”.

Cooperação

Em outubro de 2022, o governo assinou um termo de cooperação com a Universidade, buscando fomentar e ampliar a oferta de eventos nos aparelhos culturais do Estado. A proposta é que locais como a CCMQ, a Fundação Theatro São Pedro, o Teatro de Arena e os museus de artes recebam programações vinculadas à instituição de Ensino Superior.

O objetivo central da parceria é oferecer projetos desenvolvidos por docentes, discentes e comunidade acadêmica dos cursos de Artes da Uergs (licenciaturas em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), gerando mais oportunidades de presença nos espaços de cultura e dando mais visibilidade à produção feita na universidade.

A cooperação pretende, ainda, propiciar ao público final a diversificação da programação cultural, bem como possibilidades de formação e fomento à cultura e à arte do Rio Grande do Sul.

De abril a julho, a Uergs realizou diversas atividades de extensão e extracurriculares, com encontros para suas comunidades discentes, além de iniciativas abertas ao público geral. Entre elas, houve encontros sobre fotografia promovidos pelo Laboratório de Imagens (LABi), o Dia Internacional do Pinhole, oficinas de percussão, oficina de criação e composição de arranjos e jam sessions, com música tocada de improviso.

Aula inaugural

O evento desta terça-feira contará com a presença da titular da Sedac, Beatriz Araujo, da diretora de Artes e Economia Criativa da pasta, Ana Fagundes, e da diretora da CCMQ, Germana Konrath, além dos coordenadores dos cursos da Uergs e professores dos colegiados.

Os professores Mariane Rotter (Artes Visuais), Silvia da Silva Lopes (Dança), Cristina Bertoni dos Santos (Música) e Carlos Roberto Möedinger (Teatro) receberão os alunos com uma introdução sobre as graduações e a universidade. A diretora da CCMQ fará uma apresentação sobre a instituição, que abrigará as aulas, os laboratórios e as atividades de extensão pelos próximos semestres.

(Marcello Campos)

