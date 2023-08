Últimas Motociclista é morto por raio em estrada na região gaúcha do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Acidente aconteceu próximo ao Lajeado, vitimando homem de 57 anos. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na manhã desta segunda-feira (7) a morte de um motociclista de 57 anos no quilômetro 343 da rodovia BR-386 próximo a Lajeado (Vale do Taquari). Ele foi atingido por raio quando trafegava pelo trecho, em meio à chuva que caía sobre parte do Estado nas primeiras horas do dia.

Identificado como João Pedro Rambo, nascido em Santa Cruz do Sul e residente em Forquetinha, o condutor caiu desacordado sobre a pista. Agentes da PRF e de equipe acionada pela concessionária CCR ViaSul prestaram os primeiros socorros.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao setor de emergência do Hospital Bruno Born, onde faleceu meia hora depois, por volta das 9h.

Colisão (1)

Também em Lajeado, uma colisão frotal entre um automóvel Fiat Siena e um Volkswagen Gol deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu em uma avenida do bairro Jardim do Cedro, no início da noite de domingo (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, a vítima é um homem de 43 anos, condutor do Siena. Ele consegiui deixar sozinho o carro e aguardou atendimento médico no meio-fio e depois relatou aos paramédicos que estava com dores na cabeça, que sofreu uma pancada.

Os cinco ocupantes do Gol eram um casal (ambos com 51 anos), uma jovem de 21, uma criança de 9 e uma idosa de 60. Todos saíram ilesos.

Acidente fatal

Já em Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte), mais ou menos no mesmo dia e horário, o choque entre duas motocicletas, um automóvel Jeep Renegade, um Fiat Strada e dois carros causou a morte de uma pessoa no quilômetro 68 da rodovia estadual RS-030. A vítima conduzia uma das motos.

Outros três indivíduos se feriram mas não correm risco. Eles tripulavam uma das motocicletas e um dos automóveis. O caso foi atendido pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). As causas da colisão são investigadas.

Tentativa de fuga

Na cidade gaúcha de Monte Castelo(Região Centro-Leste do Estado), a PRF deu voz-de-prisão a um homem que dirigia embriagado e sem habilitação, além de portar ilegalmente um revólver. Ele foi abordado na BR-290 após fugir de um acidente.

A captura foi realizadas após o envio de denúncia telefônica sobre uma colisão entre veículos em trecho da RS-471 na região. De acordo com a pessoa responsável pela informação, o motorista de um Toyota Hilux havia atingido outro carro e, na sequência, fugido em direção à BR-290.

Os PRFs deslocaram em direção e abordaram a Hilux no entroncamento das duas rodovias. O motorista é um homem de 56 anos, natural de Encruzilhada do Sul. O teste do bafômetro apontou alto índice alcoólico e uma consulta ao banco de dados mostrou diversos antecedentes por por furto.

(Marcello Campos)

