O material impresso será disponibilizado para as 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no Estado

Em alusão ao Agosto Lilás, foi lançada na segunda-feira (7) a cartilha “Enfrentando a Violência Contra a Mulher”, elaborada pela Polícia Civil gaúcha em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa.

O material impresso será disponibilizado para as 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no Estado, visando informar, prevenir e fomentar as denúncias de atos de violência contra as mulheres, sendo possível o envio do arquivo digital para as demais delegacias que queiram buscar parcerias para impressão em seus municípios.

O evento de lançamento da cartilha também marcou a abertura da exposição “O Silêncio Também é uma Arma”, realizada no Espaço Deputado Carlos Santos da Assembleia Legislativa.

