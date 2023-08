A França goleou o Marrocos por 4 a 0 na manhã desta terça-feira (8), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina.

Desde o apito inicial, o time europeu dominou completamente a partida. Enquanto as francesas passavam a bola de pé em pé visando construir as jogadas, as marroquinas não conseguiam trocar mais do que quatro ou cinco passes antes de perder a posse de bola e reiniciar o trabalho de marcação.

Aos 14 minutos, Karchaoui e Bacha tabelaram, e a lateral cruzou para Diani, que cabeceou bem e abriu o marcador. Cinco minutos depois, Diani tocou para Dali, que mandou uma bomba da entrada da grande área. A bola ainda raspou na trave antes de entrar no canto direito, sem chance de defesa para a goleira Er-Rmichi.

Aos 23, a zagueira El Chad vacilou ao tentar sair com a bola no limite da linha de fundo, e Le Sommer conseguiu interceptar. A maior artilheira da seleção francesa chutou cruzado e ampliou a vantagem.

Aos 25 do segundo tempo, Becho fez belo cruzamento para Le Sommer, que cabeceou para o fundo das redes.

A França enfrentará a Austrália no sábado (12), no Brisbane Stadium, pelas quartas de final.