Porto Alegre Casa de passagem para pessoas em situação de rua é inaugurada na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo a prefeitura, com a abertura do espaço, chegam a 1.287 as vagas oferecidas em albergues. Foto: Alex Rocha/PMPA Segundo a prefeitura, com a abertura do espaço, chegam a 1.287 as vagas oferecidas em albergues. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma casa de passagem para a população em situação de rua com capacidade para acolher até 50 homens adultos foi entregue pela prefeitura de Porto Alegre nesta quarta-feira (25), na Zona Sul da cidade. A estrutura, com funcionamento 24 horas, é inédita no município, e possibilita permanência de três meses. O acesso ao serviço ocorre por meio de equipe técnica especializada.

Segundo a prefeitura, com a abertura do espaço, chegam a 1.287 as vagas oferecidas em albergues, centros POP, abrigos, pousadas ou auxílios em moradia.

“Ao lado dos nossos parceiros, estamos cumprindo importante papel de ampliar o acolhimento e oferecer oportunidade de reinserção social. Neste novo espaço, a pessoa pode tomar um banho quente, comer boa comida, dormir com dignidade e ter esperança no futuro”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Um dos acolhidos, Luiz Alberto Salvadore, 62 anos, está em situação de rua há pelo menos dois anos, após ficar com depressão devido ao falecimento da esposa. Em um primeiro momento, foi acolhido na casa de familiares, mas não se adaptou e, nos últimos meses, ficou na rua e em albergues oferecidos pela prefeitura. A expectativa sobre a casa de passagem é grande.

“Eu amei aqui, recebi um kit de cobertas novas. As instalações são muito agradáveis, já me sinto em casa”, disse.

O diretor da Adra, Daniel Frittoli, falou da parceria para a implementação da casa de passagem. “A intenção da Fasc de auxiliar e oferecer a essa população um suporte para a organização pessoal e reestruturação de vida fecha com o objetivo institucional da Adra, de promover justiça, compaixão e amor. Então para nós foi uma alegria poder participar desse momento para a assistência social do município, com um serviço tão importante para o apoio a pessoas em situação de rua.”

Operação Inverno

Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade em setembro, a Operação Inverno foi ampliada até dezembro. A casa de passagem também foi aberta antecipadamente, no início de outubro, para atender demandas encaminhadas pelas equipes da rede. Das 227 vagas ampliadas em junho, 100 vagas permanecem ativas em albergues, abrigos e pousadas até o final do ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/casa-de-passagem-para-pessoas-em-situacao-de-rua-e-inaugurada-na-zona-sul-de-porto-alegre/

Casa de passagem para pessoas em situação de rua é inaugurada na Zona Sul de Porto Alegre

2023-10-25