CASACOR RS promove concerto para cerimônia de tombamento do prédio Pia Chaves Barcellos

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Evento aconteceu na capela do edifício, construído em 1923. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 30ª edição da CASACOR RS teve mais um momento celebrativo. A mostra, que está sendo realizada na construção histórica Pia Chaves Barcellos (Rua Dona Leonor, 360 – Rio Branco, Porto Alegre/RS), promoveu, nesta quarta-feira (21), a cerimônia de entrega do tombamento do edifício construído em 1923.

Para marcar a data, a CASACOR RS realizou um grande concerto com a Orquestra Jovem do RS e participação da integrante do elenco de profissionais da CASACOR, a soprano Paula Schwartz, dentro da igreja de estilo neogótico localizada no coração do prédio.

Toda renda adquirida com a venda dos ingressos do concerto foi destinada à Orquestra Jovem do RS, projeto criado em 2009 com foco na formação musical de excelência e voltado para o atendimento de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda e integrantes da rede escolar, dos 10 aos 24 anos.

O tombamento do Pia Chaves Barcellos é considerado um momento histórico para a cidade. O objetivo é preservar, através da aplicação da lei, o seu valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, protegendo o edifício para que não seja descaracterizado e preservando-o para as gerações futuras.

Sobre o Pia Chaves Barcellos

Localizado em um terreno nos altos do bairro Rio Branco, o prédio Pia Chaves Barcellos tinha como objetivo acolher e educar meninas órfãs e carentes, e manteve-se em funcionamento através da Associação de Irmãs Franciscanas até 2005. Idealizada por Ilza Chaves Barcellos e seus cunhados, a propriedade é um verdadeiro monumento em homenagem ao seu esposo Pedro Chaves Barcellos, que idealizou o projeto, mas faleceu antes da sua construção.

O casal, conhecido na sociedade porto-alegrense por sua benevolência, não teve filhos, e se dedicou incansavelmente à assistência de crianças carentes, apoiando e sustentando ações de congregações voltadas à educação. Após a CASACOR RS, o prédio será transformado na nova sede da Escola Pampeano, seguindo a sua tradição educacional e o desejo dos seus idealizadores.

A CASACOR RS está aberta em Porto Alegre até o dia 02 de outubro, exibindo, em 40 ambientes, as principais tendências em arquitetura, design e paisagismo apresentadas por 70 profissionais especializados.

