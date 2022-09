Cultura Confira as atrações e artistas da 13ª Bienal do Mercosul

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

O evento conta com 100 artistas de mais de 20 países. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 13ª Bienal do Mercosul, que reflete sobre experiências coletivas na retomada do formato presencial, conta com 100 artistas de mais de 20 países. Além de obras no Museu de Arte do Rio Grande do Sul – MARGS, no Memorial do Rio Grande do Sul, no Farol Santander Porto Alegre, no Cais do Porto, na Casa de Cultura Mario Quintana, na Fundação Iberê Camargo, no Instituto Ling, na Casa da Ospa (Fronteiras do Pensamento) e no Instituto Caldeira, esta edição terá um percurso de Arte Urbana na região central da cidade.

Assinado pelo curador-geral Marcello Dantas, o evento tem Carollina Lauriano, Laura Cattani, Munir Klamt e Tarsila Riso como curadores adjuntos e curadoria pedagógica de Germana Konrath. Com acesso gratuito, as exposições, que incidem sobre o tema “Trauma, Sonho e Fuga”, pretendem proporcionar ensaios de imersão por meio dos sentidos e da percepção dos visitantes. A mostra, presidida pela empresária Carmen Ferrão, acontece até o dia 20 de novembro em Porto Alegre, com entrada gratuita.

Esta edição reconhece nos traumas – individuais ou coletivos – o maior combustível da arte de todos os tempos, além de entender os sonhos como um estratagema para a fuga. Assim, a vivência traumática coletiva, como é o caso da pandemia de Covid-19, impulsiona a criação artística para um novo território. O impacto no imaginário comum, por meio da ativação do onírico, dos sonhos e dos delírios, abre portas para o escape de uma condição imposta a todos nós.

Trabalhando na fronteira entre a arte e a tecnologia, o curador-geral do evento, Marcello Dantas, é um criador interdisciplinar. Por trás da concepção de diversos museus, como o Museu da Língua Portuguesa, a Japan House e o Museu do Caribe, na Colômbia, Dantas produz exposições, museus e múltiplos projetos que buscam proporcionar experiências de imersão por meio dos sentidos e da percepção.

Transe

Com o objetivo de oferecer uma vivência em arte e novas tecnologias, a 13ª Bienal do Mercosul lançou, em 2021, o Chamada Aberta, que recebeu mais de 880 propostas de 22 países, entre eles Argentina, Uruguai, Colômbia, México, Estados Unidos, Eslovênia e Alemanha. Inédito na mostra, o edital selecionou 18 artistas e coletivos para compor a exposição Transe, no mais novo espaço cultural da cidade, o Instituto Caldeira. Os projetos escolhidos exploram e investigam novas tecnologias, linguagens e materiais, assim como revisam saberes e técnicas tradicionais.

Dos projetos selecionados pelos curadores, 15 são brasileiros e outros quatro são de artistas ou coletivos da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Bolívia e dos Estados Unidos. Para Dantas, “além da alta qualidade das propostas apresentadas, a surpresa foi encontrar também pesquisas que relacionam arte, biologia e elementos orgânicos que se mostraram consistentes e bastante inovadoras”. Até o início da 13ª Bienal do Mercosul, os artistas tiveram mentorias com os curadores e suporte técnico em laboratórios de entidades parceiras com acesso a materiais e equipamentos.

Artistas e espaços expositivos

Arte Urbana

Gustavo Prado (Largo Moacyr Scliar)

Túlio Pinto (Avenida Borges de Medeiros)

Hector Zamora (Travessa dos Cataventos)

Carlos Nader (Cúpula CCMQ)

Cais do Porto | Armazém A6

Adrianna Eu

Antonio Tarsis

José Bento

Karola Braga

Leandro Lima

Lucas Dupin

Luisa Mota

Marilá Dardot

Panmela Castro

Raphael Escobar

Sigismond de Vajay & Kevin Lesquenner + LAPSo

Tino Sehgal

Casa de Cultura Mario Quintana

Anna Costa e Silva & Nanda Félix

Carlos Nader

C. L. Salvaro

Felippe Moraes

Fyodor Pavlov-Andreevich com Olga Treivas

Héctor Zamora

Janaina Mello Landini

Karola Braga

Mazenett Quiroga

Panmela Castro

Quase-Oração

Tino Sehgal

Casa da OSPA (Fronteiras do Pensamento)

Paulo Nenflídio

Farol Santander

Edson Pavoni

Julius von Bismarck

Rafael Lozano-Hemmer

Walid Raad

Fundação Iberê Camargo

Jaume Plensa

Instituto Caldeira

Bruno Borne

Cesar & Lois

Claudia Melli

Craca

Elias Maroso

Esfincter

Estela Sokol

Fernando Sicco

Franco Callegari

Gabriela Mureb

Guto Nóbrega

Ivan Caceres

Leandra Espírito Santo

Nati Canto

Nídia Aranha

Pedro Carneiro

Pierre Fonseca

Poema Mühlenberg

Vítor Mizael

Instituto Ling

Beatrice Wanjiku

Pedro Reyes

Shabu Mwangi

MARGS

Ana Vitória, Leticia Monte e Carolyna Aguiar

Cássio Vasconcelos

Denise Milan

Dora Smék

Gabriel de la Mora

Juliana Góngora Rojas

Karola Braga

Lídia Lisboa

Lygia Clark

Luzia Simons

Marina Abramović

Martin Soto Climent

Nico Vascellari

Panmela Castro

Rabih Mroué

Tino Sehgal

Vivian Caccuri

Acervo em movimento (coleção MARGS)

Antonio Henrique Amaral

Camila Sposati

Daniel Senise

David Manzur

Ênio Pinalli

Evgen Bavgar

Fayga Ostrower

Fernando Baril

Francisco Stockinger

Gastão Hofstetter

Gisela Waetge

Iole de Freitas

Karin Lambrecht

Mara Weinreb

Milton Kurtz

Noélia de Paula

Tunga

Yeddo Titze

Memorial do RS

Alejandra Dorado

Carlos Zerpa

Daniel Monroy

Francisco Matto

Janaína de Barros

Karola Braga

Lia Menna Barreto

Liuska Astete

Seba Calfuqueo

Tino Sehgal

Paço Municipal

Pedro Matsuo

