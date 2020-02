Magazine Casado com Fernando Poli, Tiago Abravanel revela vontade de aumentar a família com o marido

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Após revelar publicamente em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, pela primeira vez, sobre seu casamento com o produtor Fernando Poli, com o qual ele tem um relacionamento há cerca de cinco anos, Tiago Abravanel conversou com a revista Caras e falou sobre a vontade que o casal tem de aumentar a família e ter um herdeiro.

“A gente quer adotar, ainda não tem previsão, mas é uma coisa que ambos tem essa vontade”, contou ele.

O neto de Silvio Santos falou também de como é trabalhar com o amado. “Hoje o meu trabalho é muito influenciado positivamente por ele. A gente conversa muito sobre os projetos e é uma troca muito legal. Não visto uma roupa sem perguntar o que ele acha”, disse Abravanel.

