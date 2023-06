Economia Casais buscarão por confraternizações mais intimistas neste Dia dos Namorados

Jantar especial em casa e presentes de uso pessoal indicam como serão as comemorações dos apaixonados em 2023. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o intuito de entender o comportamento do consumidor para o Dia dos Namorados, a CDL POA realizou um levantamento em sua base de dados da Região Metropolitana da capital gaúcha e entrevistou cerca de 300 pessoas, dentre elas, 78% casados, 15% namorados, 5% em relacionamento casual e 3% noivos. A maioria (53%) investirá em itens de uso pessoal, como roupas, calçados, joias, beleza e perfumaria. Flores, doces e cestas comemorativas deverão ser a aposta de 12% dos apaixonados. Artigos para casa e eletrônicos somam 3%.

Já quando o assunto é viver o amor por meio de uma experiência, tema em alta no atual mercado de consumo, a maior parcela dos entrevistados demonstra interesse em comemorar a data com um jantar especial em casa (29%). Ir a um bar ou restaurante é a intenção de 22% dos casos, fazer um passeio ou viagem será a escolha de 10%, e curtir um hotel, motel ou spa será o destino de 2% do público consultado.

Para o ticket médio do Dia dos Namorados, somando presente e serviço, 21% deverão investir entre R$ 100 e R$ 200; 18%, entre R$ 50 e R$ 100; 17%, entre R$ 200 e R$ 300; 17%, acima de R$ 300; e 5%, até R$ 50. Quando comparados, mulheres e homens apresentam diferenças no interesse em presentear – 54% dos consumidores da data pertencem ao sexo feminino. O levantamento da CDL POA consultou 300 consumidores, por telefone, entre os dias 26 e 30 de maio.

O Dia dos Namorados 2023 promete ser uma boa oportunidade de aumentar o movimento dos setores do comércio e de serviços no próximo dia 12 de junho, reflexo da recuperação econômica prevista para o cenário nacional. A análise mais recente do Relatório Focus para o PIB nacional neste ano, divulgada pelo Banco Central, estima crescimento de 1,26%.

O presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, destaca a importância das datas comemorativas para a economia: “O Dia dos Namorados é uma excelente oportunidade para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e uma chance para vender mais e melhor. A movimentação financeira decorrente da data impulsionará a economia de forma abrangente, e a chegada das baixas temperaturas, que virão em breve, também deverá ajudar no desempenho de diversos setores”.

Ainda, para auxiliar empresários a melhor desempenhar nesta data comemorativa, a CDL POA preparou um guia gratuito com dicas para impulsionar as vendas, conquistando e fidelizando clientes na época mais romântica do ano e com forte apelo emocional entre os consumidores.

