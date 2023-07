Política Casal admite ter dado empurrão no filho de Moraes, mas nega agressão

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Ministro Alexandre de Moraes teria sido hostilizado em Roma. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os suspeitos de agressão ao ministro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e seu filho, negaram o ocorrido em depoimento à Polícia Federal nessa terça-feira (18).

Roberto Mantovani Filho prestou depoimento durante a manhã na sede da Polícia Federal de Piracicaba (SP) e e Andréia Mantovani depôs à tarde. Conforme a defesa de Roberto, ele admite ter “afastado com o braço” o filho do ministro para defender a esposa. A defesa argumenta que Andreia e Roberto foram vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes.

Roberto alegou à PF que não sabia que a discussão era com o filho do ministro.

“Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Que não houve na área de embarque qualquer contato com o ministro e que realmente o contato que houve foi visual. E num segundo momento foi pessoal, mas quando o ministro sai dessa sala vip pra vir retirar o seu filho dessa área externa”, afirmou o advogado.

O que dizem os acusados sobre o caso

– A discussão começou após uma confusão por falta de vagas em uma sala VIP no aeroporto;

– Em seguida eles viram o ministro Alexandre de Moraes na recepção da sala e outras pessoas o ofendendo;

– Andreia teria dito que “para político tem lugar, mas para pessoas com duas crianças de colo não tem”;

– Conforme a defesa, ela achou de maneira equivocada que o ministro tivesse privilégios ao entrar na sala, mas depois soube que era necessário uma reserva prévia;

– O advogado diz que o filho do ministro estava na recepção e nesse momento teria começado a discussão;

– A defesa alega que o filho de Moraes ofendeu Andreia;

– Roberto teria o afastado com o braço e que “pode ter esbarrado” no óculos do rapaz. O intuito, segundo ele, era defender a esposa;

– O filho de Moraes teria perguntado se Roberto “queria briga”, e ele teria respondido que apenas queria defender a esposa;

– Roberto alegou que depois saiu do local com a família e, quando voltou, o filho do ministro teria tentado novamente iniciar a discussão;

-Em seguida os envolvidos se retiraram do local.

Investigação

A Polícia Federal (PF) apura a denúncia de agressão à família do ministro do Supremo, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na sexta-feira (14). Pelo menos quatro pessoas foram intimadas a depor, sendo que três como suspeitos e um como testemunha. Os celulares dos suspeitos de envolvimento foram apreendidos na delegacia onde prestavam depoimento.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. De acordo com o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira.

A polícia italiana entregará, ainda nesta semana, as imagens do circuito interno de TV de aeroporto de Roma, na Itália, à Polícia Federal.

A PF solicitou o conteúdo audiovisual por cooperação internacional. A expectativa é que o material elimine o conflito de discursos nos depoimentos entre os envolvidos no caso.

