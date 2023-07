Esporte Após demissão de Mano Menezes, veja como estão os últimos sete técnicos da Seleção Brasileira

18 de julho de 2023

Tite aguarda proposta de times da Europa para retornar o trabalho como treinador. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Tite aguarda proposta de times da Europa para retornar o trabalho como treinador. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Mano Menezes, demitido do Inter na noite da última segunda-feira (17) após 1 anos e três meses no cargo, entrou na lista dos ex-treinadores da Seleção Brasileira que estão sem clube no momento. Em um recorte dos últimos sete comandantes, Mano é o quinto a não estar empregado e apenas dois tem contratos com outras equipes.

Mano escreveu em nota oficial a confirmação de sua demissão: “A decisão do Sport Club Internacional pelo desligamento da nossa equipe técnica. Foram 15 meses de trabalho, onde me empenhei ao máximo para conseguir ter os resultados e ultrapassar as dificuldades pelas quais o clube atravessa. Agradeço aos jogadores, aos funcionários e a diretoria pela relação de confiança e de transparência”.

Além do ex-técnico do Inter, Dunga, que treinou o Brasil de 2006 a 2010 e 2014 a 2016, Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção entre 2003 e 2006, Emerson Leão, que ficou 98 dias no cargo, e Tite, que comandou o time brasileiro nas duas últimas Copas do Mundo, também estão livres no mercado.

Carlos Alberto Parreira e Emerson Leão, que tiveram seus últimos trabalhos na África do Sul, em 2010, e no São Caetano, em 2012, respectivamente, estão aposentados do cargo. Atualmente, o ex-goleiro trabalha como comentarista esportivo.

Depois da última passagem pela Seleção Brasileira, Dunga, que foi demitido em 2016, não treinou nenhum outro clube e ainda está livre no mercado. Assim como Tite, que aguarda proposta de times da Europa para retornar o trabalho como treinador – ele recebeu sondagens de equipes brasileiras, mas sua prioridade não é voltar ao futebol nacional.

Os dois únicos nomes da lista que estão empregados são Luiz Felipe Scolari, que treinou o Brasil de 2001 a 2022 e 2013 a 2014, e Vanderlei Luxemburgo, que foi o técnico da Seleção entre 1998 e 2000. Enquanto Felipão comanda o Atlético-MG e ainda não venceu no cargo, Luxa está no banco de reservas do Corinthians, que ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Últimos sete técnicos

– Tite (2016 – 2022).

– Dunga (2006 – 2010 e 2014 – 2016).

– Felipão (2001 – 2002 e 2013 – 2014).

– Mano Menezes (2010 – 2012).

– Carlos Alberto Parreira (2003 – 2006).

– Emerson Leão (2001).

– Vanderlei Luxemburgo (1998 – 2000).

