Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

A direção do Inter comunicou a saída do treinador na noite dessa segunda-feira (17) Foto: Ricardo Duarte/Internacional A direção do Inter comunicou a saída do treinador na noite dessa segunda-feira (17). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com a demissão de Mano Menezes pelo Internacional, o Brasileiro deste ano chega a 12 saídas de treinador em apenas 15 rodadas. Uma lista que começou ainda na primeira rodada da competição, com a saída de Antônio Oliveira, ex-comandante do Coritiba. O próprio português já voltou ao torneio. Atualmente ele treina o Cuiabá.

A dança das cadeiras do futebol brasileiro é tão intensa que é normal para os apaixonados por futebol se perderem nas contas. Há clubes, inclusive, que já trocaram de técnico mais de uma vez. Acompanhe, abaixo, todas as mudanças desde que o Brasileirão teve início.

Saídas Brasileirão 2023

– António Oliveira: Deixou o Coritiba após a 1ª rodada. Substituído por: Antônio Carlos Zago;

– Rogério Ceni: Deixou o São Paulo após a 1ª rodada. Substituído por: Dorival Junior;

– Fernando Lázaro: Deixou o Corinthians após a 1ª rodada. Substituído por: Cuca;

– Cuca: Deixou o Corinthians após a 2ª rodada. Substituído por: Vanderlei Luxemburgo;

– Ivo Vieira: Deixou o Cuiabá após a 5ª rodada. Substituído por: Antônio Oliveira;

– Eduardo Coudet: Deixou o Atlético-MG após a 10ª rodada. Substituído por: Felipão;

– Paulo Turra: Deixou o Athletico após a 10ª rodada. Substituído por: O time é treinado interinamente por Wesley Carvalho;

– Odair Hellmann: Deixou o Santos após a 11ª rodada. Substituído por: Paulo Turra;

– Maurício Barbieri: Deixou o Vasco após a 11ª rodada. Substituído por: Ramón Díaz;

– Antônio Carlos Zago: Deixou o Coritiba após a 12ª rodada. Substituído por: O time é treinado interinamente por Thiago Kosloski;

– Luís Castro: Deixou o Botafogo após a 12ª rodada. Substituído por: Bruno Lage;

– Mano Menezes: Deixou o Internacional após a 15ª rodada.

Adeus de Mano

Em nota divulgada na noite de segunda-feira (17), a direção do Inter comunicou a saída do treinador. Apesar do segundo lugar no Brasileirão do ano passado e avançar invicto para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, ele estava pressionado por uma sequência irregular da equipe, cuja partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Palmeiras, domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. Ele comandou o time em 82 jogos, com 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas.

Neste ano, o time foi eliminado na semifinal do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, ocupa a 11ª colocação (22 pontos), com três jogos sem vitória.

O auxiliar Sidnei Lobo também deixou o cargo. Ainda não há informações sobre quem será o substituto de Mano, quinto treinador da atual gestão do clube. O presidente Alessandro Barcellos iniciou com o carioca Abel Braga, contratado pelo então presidente Marcelo Medeiros no fim de 2020, mas o espanhol Miguel Ángel Ramírez foi o escolhido para iniciar a temporada de 2021 – acabou demitido após 101 dias.

O uruguaio Diego Aguirre o substituiu e encerrou o Brasileirão. Em 2022, a escolha recaiu sobre o uruguaio Alexander Medina, que não resistiu após o empate em 1 a 1 com o Guaireña pela Copa Sul-Americana daquele ano. Em abril do ano passado, Mano Menezes aceitou o desafio de treinar o Colorado.

2023-07-18