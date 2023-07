Brasil Ministério da Saúde prevê pagamento do piso da Enfermagem a partir de agosto

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O novo piso para enfermeiros é de R$ 4.750 Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília O novo piso para enfermeiros é de R$ 4.750. (Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília) Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde informou, na última sexta-feira (14), que está em processo de implementação do piso nacional da enfermagem na folha de pagamento já para ser incluído no contracheque de agosto.

Segundo informações da pasta, também foi realizado, “com êxito”, um amplo processo de levantamento de dados dos profissionais da enfermagem junto aos estados e municípios para apurar os valores a serem repassados a cada ente da federação. O piso será pago em nove parcelas neste ano.

No início do mês de julho, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram que o governo pretende pagar o piso de forma retroativa aos servidores.

De acordo com as orientações da Advocacia-Geral da União (AGU), o cálculo do piso será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações de caráter geral fixas, não incluídas as de cunho pessoal.

“A metodologia de repasse aos entes e o monitoramento da implementação do piso em nível nacional tomará como base um grupo de trabalho com a participação de diferentes pastas (Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministério do Planejamento e Orçamento, Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União), sob supervisão dos ministérios que integram a estrutura da Presidência da República e coordenados pela Casa Civil”, diz o informe divulgado pelo Ministério da Saúde.

O piso da enfermagem, definido pela Lei nº 14.434, estava suspenso desde setembro do ano passado, por decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso, depois confirmada pelo restante dos magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma provocação do setor patronal privado.

Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso.

Segundo os estados, o impacto nas contas locais é de R$ 10,5 bilhões e não há recursos para suplementar o pagamento.

Na nova decisão, Barroso determinou que estados, Distrito Federal e municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade.

O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de R$ 4.750, conforme definido pela lei. Técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor (R$ 3.325) e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% (R$ 2.375). O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.

Dados divulgados pelo Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2,8 milhões de profissionais no país, incluindo 693,4 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares de enfermagem e 1,66 milhão de técnicos de enfermagem, além de cerca de 60 mil parteiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-da-saude-preve-pagamento-do-piso-da-enfermagem-a-partir-de-agosto/

Ministério da Saúde prevê pagamento do piso da Enfermagem a partir de agosto

2023-07-18