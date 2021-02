Polícia Casal da Serra Gaúcha que estava desaparecido é encontrado em praia de Florianópolis

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Casal estava próximo do Campeche e, segundo a polícia, sem sinal nos celulares Foto: Arquivo pessoal/Divulgação

O casal de Canela, na Serra Gaúcha, que estava em Florianópolis (SC) e deixou de contatar a família no sábado (13) foi localizado na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, Bruna Licks de Oliveira, 21 anos, e João Pedro Enzweiler, 20, estavam em Lagoinha do Leste, local próximo da praia do Campeche, onde faziam trilhas e sem sinal de celular. O carro do casal foi achado ainda no domingo (14) no início da trilha que leva à praia.

Os familiares do casal mobilizaram esforços e a polícia depois que os namorados não chegaram à casa de Marcelo dos Santos Pinto, tio de Bruna, em Canasvieiras, na tarde de sábado, conforme estava previsto. Segundo Santos Pinto, o casal estava no camping Recanto Remor, no Campeche, há uma semana.

