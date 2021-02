Polícia Motorista embriagado é preso fazendo zigue-zague na BR-386 em Lajeado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Ele realizou o teste do bafômetro, que acusou quase três vezes o limite para o crime de trânsito Foto: PRF/Divulgação Ele realizou o teste do bafômetro, que acusou quase três vezes o limite para o crime de trânsito. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF ( Polícia Rodoviária Federal) prendeu no domingo (14) um homem que dirigia embriagado e ameaçando outros motoristas com uma carreta com 15 toneladas de peso, na BR-386 em Lajeado.

Durante operação direcionada à fiscalização de alcoolemia no trânsito, a PRF recebeu informação de um usuário da rodovia sobre um motorista de carreta que a conduzia desordenadamente, em zigue-zague, colocando em risco os demais veículos da via.

Os policiais imediatamente iniciaram buscas pela carreta no trecho indicado, localizando-a quase em Lajeado. Enquanto a acompanhavam até um local seguro da BR-386, para realizarem a abordagem, foram constatadas algumas saídas de pista (movimentos em zigue-zague). Por esse motivo, uma outra equipe PRF mais à frente interditou o fluxo de veículos do sentido contrário a fim de minimizar os riscos de acidente.

Após a abordagem, o condutor realizou o teste do bafômetro, que teve como resultado 0,89 mg/L, índice quase 3 vezes acima do limite necessário para caracterizar o crime de trânsito. No veículo foi encontrado um litro de cachaça quase vazio.

O homem, de 45 anos, morador de Ijuí, dirigia uma carreta carregada com 15 toneladas de peso. Na sua ficha criminal, constava uma condenação anterior por dirigir sob o efeito de álcool e se envolver em acidente de trânsito.

O condutor reincidente foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à polícia judiciária local. Ele será responsabilizado criminal e administrativamente pela imprudência. A carreta foi liberada ao seu proprietário, que tomou conhecimento da ocorrência.

