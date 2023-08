Porto Alegre Casal morre ao colidir motocicleta contra automóvel em esquina de Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Acidente foi registrado por câmera de montitoramento. (Foto: Reprodução)

Foram sepultados no fim da tarde desta segunda-feira (21) no Cemitério Municipal de Santana do Livramento (Fronteira-Oeste gaúcha) os corpos do casal Micaela Nuñez, 22 anos, e Matheus Ferreira, de 25. Os dois morreram na tarde de domingo ao colidirem acidentalmente a sua motocicleta contra um automóvel em esquina no bairro Hidráulica.

O choque foi registrado por uma câmera de segurança da região. Na imagem é possível ver dois carros agurdando na rua Duque de Caxias para cruzar a avenida João Goular. Um dos veículos, um Volkswagen Gol de cor vermelha, avança lentamente por trás do outro, até obstruir completamente a passagem da motocicleta que se aproximava no sentido preferencial.

Surpreendido, Matheus não conseguiu reagir a tempo e a motocicleta atinge a parte lateral esquerda do automóvel, projetando violentamente o casal contra um canteiro central. Informações da Brigada Militar indicaram que as duas mortes foram instantâneas.

O condutor do carro permaneceu no local enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois os técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atendiam a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.

A morte de Micaela e Matheus gerou comoção na cidade que faz fronteira com a uruguaia Rivera. Nas páginas de ambos nas redes sociais, diversas homenagens foram postadas por familiares e amigos ao longo desta segunda. Habitantes da região também deixaram recados de solidariedade às famílias das vítimas.

Criança morta

Também em Santana do Livramento, uma criança de 3 anos morreu baleada na cabeça ao brincar no pátio em frente da casa de sua família na rua Vicente Ilha de Vargas, bairro Prado. Conforme testemunhas, os tiros foram disparados por dois tripulantes de uma motocicleta e tinham como destino a residência.

O ataque também deixou ferido um homem de 27 anos. Até a noite desta segunda-feira, o seu estado era regular. A repercussão do caso motivou o delegado responsável pela apuração do incidente, Laurence Teixeira, a conceder entrevista coletiva para atualizar imprensa e comunidade sobre o andamento do trabalho.

Segundo ela, a Polícia Civil tem como principal linha investigativa uma relação com outras ocorrências dos últimos meses, no âmbito da disputa de territórios por grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. “Há indicativos, que ainda não podem ser revelados. ”

(Marcello Campos)

