Últimas Frente parlamentar discute a necessidade de estender o Trensurb até Alvorada e outras cidades da Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atualmente o Metrô tem sua última estação em Novo Hamburgo. (Foto: Arquivo/Trensurb)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sessão realizada nessa segunda-feira (21) na Assembleia Legislativa gaúcha, um grupo de deputados estaduais instalou a Frente Parlamentar pela Implantação da Linha Nordeste do Trensurb. A iniciativa é de Stela Farias (PT) e tem por objetivo discutir a necessidade de uma linha do Trensurb até Alvorada e, se possível, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão.

Em funcionamento na Região Metropolitana desde 1985, o metrô tem hoje 22 estações. O itinerário contempla Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Stela mencionou estudos recentes, segundo os quais a mobilidade em regiões metropolitanas de grandes cidades como Porto Alegre como é um dos aspectos mais problemáticos para população e gestores públicos, causando inclusive prejuízos econômicos e sociais. E o metrô oferece uma solução economicamente sustentável.

“Essas cidades enfrentam diariamente as péssimas condições de um transporte público ineficiente, caro e inseguro”., pontuou a deputada. “Infelizmente, o transporte rodoviário é caro, desconfortável e acarreta custos econômicos, além de um enorme impacto ambiental em toda a região.”

Para ela, esse é o momento que representa a retirada do papel de um sonho de mais de 40 anos, que pode ser tornar realidade em poucos anos, e que já possui projeto básico pronto para ser atualizado:

“Exatamente quando temos uma conjunção de fatores, como a retirada da Trensurb do Programa Nacional de Desestatitzação (PND), além da sustentabilidade econômica, ambiental e financeira necessária para retirar do papel este sonho”.

A parlamentar acrescentou que o transporte sobre trilhos, pelo sistema metro-ferroviário, ocupa 20 vezes menos espaço físico do que outras opções de mobilidade:

“Nesse caso, atenderia mais de 160 mil usuários diariamente, além dos 110 que são atendidos atualmente pela linha. E deverá ser integrado ao modal rodoviário, oferecendo um transporte mais rápido, mais seguro, confortável e acessível para todos e todas”.

Além da viabilidade econômica, a parlamentar ressaltou que estudos comprovam a viabilidade ambiental dos projetos metro-ferroviários, que mostram claramente que os benefícios gerados superam os investimentos públicos realizados na construção e implantação:

“A velocidade média das viagens de trens, por exemplo, costuma ser de três a quatro vezes maior do que a dos automóveis nos centros urbanos. Mas há também outros benefícios já mensurados, como as reduções de acidentes de trânsito, a redução do consumo de combustíveis, a eliminação de congestionamentos, a redução das poluições atmosférica e sonora”.

Por fim, a petista emendou: “Aí está um terceiro fator que favorece a execução do projeto, pois vivemos uma época em que é urgente e imperioso trabalharmos a transição energética para revertermos os danos dos efeitos climáticos, do efeito estufa, resultante da queima de combustíveis fósseis. Os benefícios se estendem pelo fato de os imóveis residenciais e de negócios lindeiros às estações passarem a ser mais valorizados.

A expectativa, segundo a parlamentar, é de que esse projeto seja incluído no novo PAC [o Plano de Aceleração do Crescimento, reativado pela atual gestão do governo federal]. “Temos a certeza de que este é um projeto estratégico e uma agenda contemporânea para o desenvolvimento da nossa região, que vai gerar centenas de empregos, ampliar a renda, proporcionar inclusão social e maior qualidade ambiental”, afirmou a deputada.

Participações

Participaram o secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Jairo Duarte (representando o governador Eduardo Leite), o promotor Leonardo Menino (em nome da Procuradoria de Justiça do Estado), o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, vereadores, representantes de entidades e instituições, além do ex-governador Olívio Dutra.

Na lista de parlamentares, estavam os deputados Miguel Rossetto (PT), Luciana Genro (PSol) e Laura Sito (PT). Já por parte do setor privado compareceram o presidente-executivo da Aerom, Marcos Coester, e o gerente operacional da Aeromovel, Julio Cesar Detoni. Além deles, o diretor-superintendente da Metroplan, Francisco Horbe, e o diretor-presidente da Trensurb, ex-deputado estadual Fernando Marroni.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/frente-parlamentar-discute-a-necessidade-de-estender-o-trensurb-ate-alvorada-e-outras-cidades-da-regiao-metropolitana/

Frente parlamentar discute a necessidade de estender o Trensurb até Alvorada e outras cidades da Região Metropolitana

2023-08-21