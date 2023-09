Brasil Casal de trapezistas da Argentina cai de 4 metros de altura durante apresentação em circo de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

(Foto: Redes sociais/Reprodução)

Um casal de trapezistas caiu de cerca de 4 metros de altura durante uma apresentação em um circo na noite dessa quinta-feira, em São José, na Grande Florianópolis. Os artistas, que são da Argentina, foram encaminhados ao hospital. De acordo com o Circo Aquário, o homem de 32 anos quebrou o osso do punho. Já a mulher, trincou a clavícula.

A queda aconteceu no fim da apresentação e a suspeita é de que o aparelho de sustentação tenha se rompido.

Em nota, o circo informou que lamenta pelo acontecido e disse que os espetáculos continuarão sendo apresentados pelos demais artistas. Destacou que tem todas as licenças e autorizações para funcionamento e conta pessoas treinadas para prestar os primeiros socorros.

Ao público que estava no local, o espaço vai oferecer convites para retorno em qualquer outro espetáculo ou a devolução do valor do ingresso.

O atendimento do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h. O Serviço de Urgência e Emergência (Samu) também prestou.

O que disse o circo

1. O Circo possui todas as licenças e autorizações para funcionamento e conta com equipe técnica e pessoal treinado para prestar os primeiros socorros, os quais têm anos de expertise em entretenimento.

2. Os artistas têm experiência de muitos anos apresentado este número e são reconhecidos por seu talento, espero e preparo técnico;

3. Ambos artistas foram prontamente atendidos pelo time da companhia e dos serviços de emergência públicos, como determina a legislação, sendo encaminhados prontamente ao hospital, onde foram atendidos assim que chegaram e passam bem. Inclusive um deles foi liberado poucas horas após dar entrada no hospital e já encontra-se no hotel onde estão hospedados desde que chegaram para iniciar suas apresentações;

4. O Circo está prestando toda a assistência e mantém contato com os artistas e seus familiares, que estão no exterior;

5. A exibição artística circense, desde os mais longínquos registros históricos, envolve destreza e risco, por isso é tão bela e fascinante, sendo que nossa companhia opera sob rígida manutenção e supervisão operacional;

6. Ao público presente oferecemos convites para retorno em qualquer outro espetáculo e/ou a devolução do valor do ingresso (unanimemente o público optou por retornar nos próximos shows e demonstraram carinho e solidariedade);

7. Todo o time do Circo lamenta o fato e, como equipe unida e com fortes laços de amizade e camaradagem que desfruta, está solidária com o casal e, neste espírito de coleguismo e união, está ao lado deles e mantem contato frequente com eles por meio de redes sociais e visitas;

8. Os espetáculos continuarão normalmente e, assim que os médicos liberarem, nossos queridos e valorosos artistas estarão brilhando em nosso palco de encantos e alegria.

2023-09-29

2023-09-29