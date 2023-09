Economia Dólar encerra em queda e Ibovespa em alta no último pregão do trimestre

A moeda recuou 0,26%, cotada a R$ 5,02. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) A moeda recuou 0,26%, cotada a R$ 5,02. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O mercado financeiro brasileiro fechou em direções opostas nesta sexta-feira (29). O dólar fechou em queda e o Ibovespa em alta no último pregão do terceiro trimestre deste ano.

Os investidores repercutiram os números de inflação nos Estados Unidos e os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do país, que apresentaram um resultado menor que o esperado pelo mercado.

Dessa forma, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta de 0,72%, aos 116.565 pontos. No pregão anterior, o índice subiu 1,23%, aos 115.731 pontos.

Com o resultado desta sexta, o índice passou a acumular altas de 0,48% na semana, de 0,71% no mês e de 6,22% no ano.

Já o dólar, ao final da sessão, recuou 0,26%, cotado a R$ 5,0267.

No dia anterior, a moeda norte-americana fechou com baixa de 0,16%, cotada a R$ 4,9983. Com o recuo desta sexta, a moeda passou a acumular altas de 1,91% na semana e de 1,55% no mês; queda de 4,76% no ano.

