Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

No banco traseiro e no porta-malas do automóvel havia vários fardos de maconha, totalizando 208 quilos Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na tarde desta segunda-feira (24), um casal que transportava mais de 200 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Após receberem informações do serviço de inteligência, os policiais abordaram um Clio emplacado em Santa Catarina. No banco traseiro e no porta-malas do automóvel havia vários fardos de maconha, totalizando 208 quilos.

No veículo estavam o motorista, de 32 anos, e a sua companheira, de 42. De acordo com o casal, eles pegaram a droga no Paraná, onde residem, e a levariam para Canoas. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a polícia judiciária de Santa Cruz do Sul.

