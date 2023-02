Porto Alegre Casal é resgatado do Arroio Dilúvio durante chuva em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 15 de fevereiro de 2023

A operação de salvamento foi realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar Foto: Reprodução de vídeo A operação de salvamento foi realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada Militar. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, brigadianos do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) resgataram um casal em situação de rua que estava no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (14).

A dupla encontrava-se sob a ponte da avenida Azenha, na esquina com a Ipiranga. O homem e a mulher relataram que costumam dormir próximo ao curso d’água. Em função da forte chuva que atingiu a Capital na noite de terça, eles viram o nível da água aumentar significativamente e tentaram se abrigar subindo em uma tubulação, mas isso não foi suficiente para se proteger.

A dupla começou a gritar por socorro, e pessoas que passavam pelo local ligaram para a Brigada Militar. A corporação enviou duas viaturas e dois motociclistas para realizar o atendimento da ocorrência.

Ao chegarem no local, os brigadianos acionaram o Corpo de Bombeiros. Foram usadas cordas para resgatar o casal. O homem e a mulher não se feriram.

