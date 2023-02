Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza concessionária a antecipar duplicação da RSC-287

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

A RSC-287 é a principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Centro do Estado Foto: Divulgação A RSC-287 é a principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Centro do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul autorizou a concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, a antecipar para junho a duplicação da rodovia RSC-287. O trecho que será duplicado tem 30 quilômetros e fica entre os municípios de Venâncio Aires e Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo.

O início das intervenções acontecerá a partir da entrega dos projetos executivos e da obtenção das licenças necessárias por parte da concessionária. “Os principais benefícios são o aumento de segurança viária e a redução do tempo de deslocamentos para os usuários, assim como o impacto econômico positivo para a região”, afirmou o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi.

“Essa é uma das vantagens de se promover concessões: a iniciativa privada possui uma agilidade maior em realizar obras que melhoram a vida das pessoas”, destacou.

Duplicação e investimentos

O contrato de concessão da RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Centro do Estado, prevê R$ 2,7 bilhões em investimentos privados pelos próximos 30 anos e inclui a duplicação dos 204,5 quilômetros nos dois sentidos de fluxo.

