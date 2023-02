Polícia Polícia Federal realiza operação para combater a distribuição de dinheiro falso no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em cinco cidades gaúchas e uma catarinense Foto: PF/Divulgação Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em cinco cidades gaúchas e uma catarinense. (Foto: Divulgação/PF) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a quinta fase da Operação Denarius, que investiga grupos criminosos que distribuem dinheiro falso em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, e em cidades próximas.

Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Passo Fundo, Casca, Planalto, Erechim e Santa Maria e em Lages, no Estado de Santa Catarina. Duas ordens judiciais foram cumpridas em presídios.

“A quinta fase da Denarius decorre de investigações que envolvem fatos e grupos criminosos distintos, um deles relacionado com o envio de cédulas falsas através dos Correios e o outro com a aquisição de bens com o pagamento em notas falsas”, informou a PF.

Nos municípios de Casca e Planalto, dois indivíduos são suspeitos de adquirirem cédulas falsas pelas redes sociais com o objetivo de, posteriormente, repassá-las ao comércio da região por meio da aquisição de mercadorias diversas. As investigações iniciaram a partir de remessas de cédulas falsas interceptadas em agências dos Correios.

Em Passo Fundo e Erechim, são investigados dois grupos criminosos. Por meio de perfis falsos em redes sociais, os integrantes das quadrilhas efetuavam negociações de aparelhos eletrônicos como celulares, videogames e outros equipamentos. Os produtos eram pagos pelos criminosos com as cédulas falsas.

Os crimes apurados nesta etapa da Operação Denarius são falsificação de moeda, introdução em circulação de moeda falsa e associação criminosa. Os investigados também possuem ligação com o tráfico de drogas. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

