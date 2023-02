Política “Roda gigante começou a funcionar e não vai parar mais”, diz Lula sobre economia

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Em visita a obras de duplicação da BR-101 em Sergipe, Lula afirmou que o governo federal vai investir na retomada de obras em todo o País Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Em visita a obras de duplicação da BR-101 em Sergipe, Lula afirmou que o governo federal vai investir na retomada de obras em todo o país Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta quarta-feira (15) obras de duplicação da BR-101, em Maruim, em Sergipe.

A cerimônia contou com a participação do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), do ministro dos Transportes, Renan Filho, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcio Macedo, entre outras autoridades.

Em entrevista à imprensa, Lula afirmou que o governo federal vai investir na retomada de obras em todo o país e impulsionar a economia.

“O Brasil está voltando a funcionar. A roda gigante começou a funcionar e ela não vai parar mais. A gente vai andar pelo Brasil inteiro anunciando obras, sejam obras de infraestrutura, estrada, ferrovia, de urbanização de favela, de saneamento básico, de construção de casas do Minha Casa Minha Vida, seja obra de reconstrução de muitas escolas e muitas creches”, disse.

Ao falar sobre a “roda gigante da economia”, Lula resgatou uma frase dita na terça-feira (14) em Santo Amaro, na Bahia, em cerimônia de entrega de 2.745 unidades habitacionais e assinatura de uma medida provisória que moderniza e amplia as categorias do programa do “Minha Casa, Minha Vida“.

“A minha vinda aqui é um sinal. A roda gigante desse país começa a girar a partir de hoje”, afirmou o presidente. No evento, Lula entregou pessoalmente as chaves das unidades às famílias de Maria Anita Santos de Jesus, Liliane Jesus da Cruz, Josimeire Santana Pinheiro, Valter Souza da Cruz e Edilene Barreto.

No Sergipe, o presidente afirmou que são estimadas 4 mil obras paradas na área da educação, que serão retomadas. Além disso, Lula destacou que está em estudo projeto sobre o canal do Xingó para levar abastecimento de água à população do Sertão do Sergipe.

“Tenho quatro anos de mandato e esses quatro anos eu quero dedicar cada hora do dia e da noite para fazer o povo brasileiro acreditar que esse país vai dar certo. Esse País vai ser o país que vai dar certo no seu trabalho, vai dar certo no salário, vai dar certo no tratamento das pessoas”, disse.

