Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Sérgio e Rosângela Moro disputarão uma vaga no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. Foto: Reprodução/Instagram Sérgio e Rosângela Moro disputarão uma vaga no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após uma tentativa frustrada de entrar na disputa presidencial, que culminou com uma troca de partido sem garantias de candidatura, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, deve lançar-se, na semana que vem, a uma vaga ao senado pelo Paraná, seu Estado de origem. Ao mesmo tempo a mulher do ex-ministro da Justiça, a advogada Rosângela Moro, também estreante na política, espera conquistar uma vaga de deputada federal.

A decisão final do ex-titular da Lava-Jato sobre a escolha por um mandato parlamentar está prevista para a semana que vem. O anúncio será na terça-feira (12), em Curitiba e retira de cena a hipótese de o ex-juiz disputar o governo do Estado. A situação, se confirmada, gerará uma disputa entre Moro e seu padrinho político, o senador Álvaro Dias, do Podemos, partido que chegou a abrigar sua candidatura presidencial.

De acordo com levantamento recente do instituto Real Time Big Data, Moro estaria na frente de Dias nas intenções de voto pelo senado.

Rosângela Moro assumiu a candidatura à Câmara Federal por São Paulo e é a aposta do União Brasil para alcançar a vaga com até meio milhão de votos. Ela deve partilhar o escritório de campanha, num endereço na Avenida Brasil, na capital paulista, com o presidente da legenda e candidato ao Planalto, Luciano Bivar.

