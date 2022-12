Polícia Casal que assaltou e matou taxista no interior do Rio Grande do Sul é condenado a mais de 20 anos de prisão

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

O taxista desapareceu no dia 21 de março, após ser chamado para uma corrida Foto: Agência Brasil O taxista desapareceu no dia 21 de março, após ser chamado para uma corrida. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A juíza Tatiane Levandowski condenou Sheila Daiane Corrêa Ceconi e Martielo de Souza Martins pelo roubo seguido de morte do taxista Cléber Roni Tormes, de 61 anos, em Crissiumal, na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

A mulher foi sentenciada a 21 anos de prisão, e o homem, a 26 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. Os crimes cometidos são latrocínio e ocultação de cadáver. Os réus também foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais do veículo, conforme valor da tabela Fipe, e pelos danos morais sofridos pelo filho da vítima, no valor de R$ 10 mil.

Foi mantida a prisão do casal, que permaneceu preso durante o curso do processo. O taxista desapareceu no dia 21 de março, após ser chamado para uma corrida na localidade de Lajeado Caçador. O pedido do casal era para ir até a rodoviária. O desaparecimento foi registrado na polícia no dia seguinte.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, logo que chegou ao ponto de encontro e saiu do veículo, a vítima já foi atacada por disparos de arma de fogo. Eles transportaram o cadáver até a localidade de Mato dos Bones, na zona rural de Campo Novo. O corpo ficou desaparecido por 25 dias. O veículo foi localizado no Mato Grosso do Sul.

Os réus já haviam sido denunciados pela morte do ex-companheiro de Sheila. No intervalo de um mês, duas mortes foram atribuídas ao casal, sendo que Sheila confessou fazer parte da facção criminosa Bala na Cara, segundo informações divulgadas na quinta-feira (15) pelo Tribunal de Justiça do RS.

