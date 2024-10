Economia Casamento: 54% dos casais planejam gastar até R$ 40 mil com cerimônia no Brasil

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Preocupados com possíveis imprevistos, 52% dos casais organizam orçamento emergencial para gastos extras no grande dia Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil . (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Na hora de planejar o casamento, a preocupação financeira é necessária para muitos casais brasileiros que desejam economizar e, inclusive, evitar o endividamento. Enquanto cerca de 54% dos casais projetam gasto de até R$ 40 mil no casamento, 74% gastam deste valor a R$ 85 mil na cerimônia do grande dia, revelou levantamento da Serasa, em parceria com a empresa Casar.com.

Preocupados com possíveis imprevistos, 52% dos casais organizam um orçamento emergencial para gastos extras no grande dia, mostrou ainda a pesquisa de outubro relevada exclusivamente à CNN.

Endividamento e ajuda da família na hora de casar

Para casarem, 47% dos casais contam com ajuda financeira de familiares, mostrou o levantamento. Ainda assim, cerca de 30% dos casais afirmam terem se endividado com a celebração.

Festa grande ou só para os mais próximos?

Um fator certamente decisivo nos gastos com o casamento é o tamanho da festa. Enquanto 56% dos casais realizam uma festa considerada grande, 40% optam por uma cerimônia mais intimista só com familiares e amigos próximos.

Apenas 3% dos noivos decidem economizar e se casam somente no civil. O levantamento também mostrou qual o local favorito para celebrar o grande dia: o salão de festa – 49% têm essa preferência. Em opção contrária, 23% dos casais acham melhor casar em sítio ou fazenda.

Além disso, a quantidade de convidados pode aumentar significativamente os custos com a celebração do casamento. A maioria chama de 101 a 200 pessoas para a festa de comemoração.

Sem arrependimentos

Apesar de gastos acima do previsto e até endividamento, a pesquisa mostrou que 94% dos casais não se arrependeram do valor desembolsado no casamento – 80% sinalizou se sentir completamente realizado com a festa.

