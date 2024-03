Brasil Casamento de meninas de até 17 anos de idade diminui 65% em uma década no País

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rondônia foi o Estado com maior proporção de casamento de adolescentes do sexo feminino em relação ao total (6,1%), em 2022. Foto: Reprodução Rondônia foi o Estado com maior proporção de casamento de adolescentes do sexo feminino em relação ao total (6,1%), em 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O País registrou 17 mil casamentos de meninas com até 17 anos em 2022, ou seja, 1,8% do total dos matrimônios brasileiros naquele ano. Isso representa uma queda de 65,1% em relação a 2011, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Rondônia foi o Estado com maior proporção de casamento de adolescentes do sexo feminino em relação ao total (6,1%), em 2022.

Entre os meninos dessa faixa etária, houve menos casamentos no Brasil do que entre as meninas, em 2022: 1.915, o que representa 0,2% do total.

“É um fenômeno que impacta muito mais a vida de meninas do que de meninos”, destaca a pesquisadora Bárbara Cobo. “Mas a gente também só está tratando do casamento formal, aquele que é registrado no Registro Civil. Tem uma subnotificação, aí [que não é captada por essa pesquisa]”.

A pesquisa revela também que o nascimento de bebês filhos de mães com idade entre 10 e 19 anos reduziu 30,8% de 2018 para 2022, passando de 456,1 mil para 315,6 mil no período. “A gente chama a atenção para a importância disso, porque são mulheres que ainda estão estudando, terminando seu ciclo educacional, começando a pensar no mercado de trabalho”, diz a pesquisadora.

Segundo o IBGE, o uso de contraceptivos por mulheres casadas ou em união estável, com 18 a 49 anos, reduziu-se 82,6%, em 2013, para 79,3% em 2019.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/casamento-de-meninas-de-ate-17-anos-de-idade-diminui-65-em-uma-decada/

Casamento de meninas de até 17 anos de idade diminui 65% em uma década no País

2024-03-08