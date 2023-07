Notícias Casamento do senador Randolfe Rodrigues reúne Lula, Janja e ministros do Supremo na casa de Glória Pires

Presidente e primeira-dama foram padrinhos do senador e da advogada Priscila Barbosa. (Foto: Ricardo Stuckert)

O casamento do líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), reuniu a cúpula do poder em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu ao casamento acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Eles são padrinhos dos noivos.

Randolfe se casou com a advogada Priscila Barbosa. A união do casal foi celebrada pelo pastor Kleber Lucas, que se apresentou na posse de Lula e já regravou um de seus hits gospel com Caetano Veloso. O evento aconteceu na casa da família da atriz Glória Pires, no bairro Lago Norte, um dos mais nobres de Brasília.

Além de Caetano, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, vários políticos participaram da cerimônia, como os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), Renan Filho (Transportes), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Humberto Costa (PT-PE) e Jaques Wagner (PT-BA). Do Supremo Tribunal Federal (STF), foram chamados Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

O músico baiano fez dupla participação na cerimônia: ele e Paula Lavigne também foram padrinhos de Randolfe, que vai fazer sua entrada ao som de “Céu de Santo Amaro”, parceria de Caetanocom Flávio Venturini. Priscila, por sua vez, escolheu para sua entrada a canção “Sim”, de Nando Reis, e teve como padrinhos seu irmão, sua madrinha e seus respectivos cônjuges.

O início

Priscila e Randolfe se conheceram de forma inusitada: ela fez um comentário em uma publicação no Instagram do senador, na qual ele aparecia se manifestando contra a reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB). Priscila, que atua justamente na área trabalhista, comentou que “nem todo super-herói usa capa”. Randolfe gostou do comentário e passou a trocar mensagens com ela.

Pouco tempo depois, no aniversário de Priscila, Randolfe chegou de surpresa em Maceió, onde ela morava – ali, o namoro começou oficialmente. O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2021.

Padrinhos

Além dos padrinhos oficiais, Priscila e Randolfe consideram que têm dois padrinhos informais: os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Temer, porque eles se conheceram por conta da reforma trabalhista, aprovada na gestão do ex-presidente.

Bolsonaro porque, durante o namoro, onde quer que o casal ia, era ofendido por apoiadores do ex-presidente. O casal entende que isso os uniu ainda mais.

