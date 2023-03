Rio Grande do Sul Caso Bernardo: Leandro Boldrini não é interrogado, e júri deve terminar nesta quinta; acompanhe

Por Marcelo Warth | 23 de março de 2023

O médico foi dispensado pela presidente do Tribunal do Júri, Sucilene Engler Audino (foto), por questões de saúde

O júri do médico Leandro Boldrini, acusado de matar o próprio filho, Bernardo, entrou no quarto dia nesta quinta-feira (23), em Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Com o encerramento dos depoimentos, o julgamento seria retomado a partir do interrogatório do réu, mas, por questões de saúde, Boldrini foi dispensado pela presidente do Tribunal do Júri, Sucilene Engler Audino, e pelas partes, segundo o Tribunal de Justiça. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde do acusado.

O julgamento avançou direto para a etapa final, dos debates orais, com um hora e meia para a acusação, uma hora e meia para a defesa do réu, mais uma hora de réplica para o Ministério Público e uma hora de tréplica para a defesa.

Depois, o Conselho de Sentença se reúne para decidir sobre o caso. Após a decisão dos jurados, a magistrada anuncia a sentença. A previsão é de que o júri termine nesta quinta-feira.

O menino Bernardo tinha 11 anos quando desapareceu em Três Passos, no dia 4 de abril de 2014. Seu corpo foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, em Frederico Westphalen.

Acompanhe o julgamento:

