Caso Bruno e Dom: Polícia Federal pede transferência de suspeito para presídio de segurança máxima

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Segundo a PF, "Colômbia" é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal em áreas indígenas. Foto: Reprodução de TV

A Polícia Federal no Amazonas pediu à Justiça que Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, seja transferido para um presídio de segurança máxima. A solicitação foi feita no início na noite desta quarta-feira (21).

“Colômbia” foi preso novamente na terça (20), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital amazonense, onde estava escondido. Ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$ 15 mil, em outubro.

Por volta das 9h desta quarta, o suspeito ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde realizou exame de corpo de delito.

Segundo a PF, “Colômbia” é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal em áreas indígenas, em Atalaia do Norte, no interior do estado, onde aconteceu os assassinatos de Bruno e Dom, e também por usar documentos falsos.

A PF considera que ele oferece risco de fuga e é necessário que ele fique preso para não atrapalhar as investigações.

Descumprimento

Na decisão que decretou a prisão preventiva de “Colômbia”, o juiz Fabiano Verli informou que tem em mãos uma certidão do oficial de justiça atestando que no dia 6 de dezembro, o oficial procurou pelo acusado, para citá-lo e não conseguiu. Ele foi informado pela provável dona imóvel que ele não mora no local, que serviu de base para a soltura.

Ainda segundo a decisão, não há notícia do uso de tornozeleira eletrônica de rastreamento, pois a liberdade provisória só foi concedida sob a condição do uso de aparelho.

Na decisão, o juiz coloca que “Colômbia” “não parece estar agindo conforme os ditames da liberdade provisória concedida” e que “por isso é obrigado a revogá-la, sob pena de vulneração da ordem social e descrédito do Poder Judiciário” e que ele deverá ser recolhido preventivamente.

Conforme a PF, “Colômbia” será encaminhado para a audiência de custódia e, em seguida, regressará ao sistema prisional. A polícia também informou que irá solicitar o seu encaminhamento a um presídio federal de segurança máxima.

